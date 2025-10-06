Tarot del colibrí: comienza una nueva etapa

Carta 1) La muerte: final. Renacimiento. Transformación. Nuevo ciclo.

Carta 2) Rey de bastos: liderazgo. Generosidad. Pasión. Acción. Creatividad.

Carta 3) Ocho de oros: esfuerzo. Trabajo. Dedicación. Atención. Habilidades. Creatividad.

Mensaje final:

Algo finaliza en la vida de la persona. Un ciclo de vida se termina y comienza una nueva etapa que trae grandes cambios y transformaciones. La carta de la muerte habla de un renacimiento, un resurgimiento, una transformación. Al contrario de lo que se puede pensar, es un final para un nuevo comienzo donde se abrirán nuevos caminos y oportunidades. La persona tendrá una energía renovada para trabajar por sus objetivos y sueños con mucha capacidad, esfuerzo y dedicación. Estará super enfocada en trabajar por lo que quiere y poco a poco irá viendo los frutos de su esfuerzo materializados. El tarot dice que esta persona verá coronada su perseverancia con abundancia y liderazgo en aquello a lo que se dedica. La abundancia llegará por la pasión, la capacidad de acción y la creatividad que se poseen y no por casualidad o por un golpe de suerte. Será un bienestar totalmente merecido y trabajado con paciencia.

