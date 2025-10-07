cocina
Canelones de acelga: un clásico saludable para la mesa familiar¡Verdes, sabrosos y súper irresistibles! Descubrí cómo hacer canelones de acelga que todos querrán repetir.
La gastronomía local siempre nos sorprende con sabores únicos, y los canelones de acelga se han ganado un lugar especial en la mesa familiar. Este plato combina frescura, nutrición y tradición, siendo ideal para quienes buscan una opción ligera sin sacrificar sabor. Te mostramos cómo prepararlos paso a paso.
Ingredientes
- 12 placas de canelones (precocidos o tradicionales)
- 500 g de acelga (solo las hojas)
- 250 g de ricota
- 100 g de queso rallado
- 1 huevo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 400 g de salsa de tomate (casera o comprada)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
- Nueces picadas (opcional, para un toque crujiente)
Preparación
1. Cocinar la acelga
Herví las hojas de acelga durante 5 minutos, luego sumergilas en agua fría para detener la cocción. Escurrilas bien y picalas finamente.
2. Saltear aromáticos
En una sartén con un chorrito de aceite, dorá la cebolla y el ajo picados hasta que estén fragantes.
3. Mezclar el relleno
En un bol, combiná la acelga picada, la ricota, el huevo, el queso rallado y la mezcla de cebolla y ajo. Ajustá con sal y pimienta al gusto.
4. Rellenar los canelones
Rellená cada placa de canelón con la preparación. Colocalos en una fuente para horno previamente engrasada.
5. Cubrir con salsa
Bañá los canelones con la salsa de tomate y, si querés, espolvoreá un poco más de queso rallado por encima.
6. Hornear
Precalentá el horno a 180°C y cociná durante 25-30 minutos, hasta que estén dorados y burbujeantes.
7. Servir y disfrutar
Dejá reposar unos minutos antes de servir. Podés decorar con nueces picadas para un toque extra de sabor y textura.