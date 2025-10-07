Canelones de acelga: un clásico saludable para la mesa familiar

La gastronomía local siempre nos sorprende con sabores únicos, y los canelones de acelga se han ganado un lugar especial en la mesa familiar. Este plato combina frescura, nutrición y tradición, siendo ideal para quienes buscan una opción ligera sin sacrificar sabor. Te mostramos cómo prepararlos paso a paso.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Cómo preparar fideos con albóndigas perfectos en casa

12 placas de canelones (precocidos o tradicionales)

500 g de acelga (solo las hojas)

250 g de ricota

100 g de queso rallado

1 huevo

1 cebolla

2 dientes de ajo

400 g de salsa de tomate (casera o comprada)

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Nueces picadas (opcional, para un toque crujiente)

Preparación

1. Cocinar la acelga

Herví las hojas de acelga durante 5 minutos, luego sumergilas en agua fría para detener la cocción. Escurrilas bien y picalas finamente.

2. Saltear aromáticos

En una sartén con un chorrito de aceite, dorá la cebolla y el ajo picados hasta que estén fragantes.

3. Mezclar el relleno

En un bol, combiná la acelga picada, la ricota, el huevo, el queso rallado y la mezcla de cebolla y ajo. Ajustá con sal y pimienta al gusto.

4. Rellenar los canelones

Rellená cada placa de canelón con la preparación. Colocalos en una fuente para horno previamente engrasada.

5. Cubrir con salsa

Bañá los canelones con la salsa de tomate y, si querés, espolvoreá un poco más de queso rallado por encima.

6. Hornear

Precalentá el horno a 180°C y cociná durante 25-30 minutos, hasta que estén dorados y burbujeantes.

7. Servir y disfrutar

Dejá reposar unos minutos antes de servir. Podés decorar con nueces picadas para un toque extra de sabor y textura.