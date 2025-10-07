Cómo cuidar el romero y mantenerlo aromático esta primavera

La primavera es la estación ideal para mimar tus plantas aromáticas, y el romero se destaca tanto por su aroma como por su versatilidad en la cocina y sus propiedades medicinales. Para disfrutar de un crecimiento robusto y una fragancia intensa, es clave brindarle los cuidados adecuados.

Originario de climas mediterráneos, el romero necesita abundante luz solar. Durante la primavera, procura que reciba entre 6 y 8 horas de sol directo cada día. Si lo tienes en interiores, colócalo cerca de una ventana soleada, ya que la falta de luz provoca que la planta se estire y pierda su forma compacta.

El riego debe ajustarse a la nueva temporada: el romero prefiere que la tierra se seque entre cada riego, evitando el exceso de humedad que puede pudrir las raíces. En general, alcanza con regarlo cada 2 a 3 semanas, según el clima. Un buen truco es introducir un dedo en la tierra; si está seca, es momento de hidratar la planta.

El sustrato también es fundamental: una mezcla de tierra para macetas con arena o perlita asegura buen drenaje y aireación. Asegúrate de que la maceta tenga agujeros para evitar el encharcamiento.

Una fertilización ligera favorece el crecimiento: aplica un abono equilibrado y soluble en agua cada 4 a 6 semanas. Esto aporta nutrientes sin sobrecargar la planta.

La primavera es perfecta para la poda ligera. Retira hojas secas y ramas leñosas para estimular un nuevo crecimiento, y cosecha hojas sanas para la cocina. Esta práctica no solo mejora tus platillos, sino que también promueve ramas más fuertes y abundantes.

Finalmente, mantente atento a plagas comunes en esta época, como pulgones o ácaros. Inspecciona regularmente la planta y, si detectas infestaciones, utiliza jabones insecticidas o soluciones naturales para protegerla.