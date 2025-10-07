Cómo preparar fideos con albóndigas perfectos en casa

No hay nada más reconfortante que un plato de fideos con albóndigas. Este clásico de la cocina familiar combina la suavidad de la pasta con la intensidad de la salsa de tomate y las albóndigas caseras, evocando recuerdos de reuniones, aromas de hogar y momentos compartidos. Aquí te mostramos cómo preparar esta receta paso a paso para disfrutarla en familia.

Ingredientes

Para las albóndigas:

500 g de carne molida (vaca, cerdo o mezcla)

1 taza de pan rallado

1/4 de taza de queso parmesano rallado

2 huevos

2 dientes de ajo picados finamente

1 cucharada de perejil fresco picado

Sal y pimienta al gusto

Para la salsa:

1 cucharada de aceite

1 cebolla picada

2 latas (400 g cada una) de tomates triturados

1 cucharadita de azúcar (opcional)

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

Para los fideos:

400 g de fideos (espaguetis, tallarines o tu pasta favorita)

Agua y sal para la cocción

Preparación

1. Forma las albóndigas

En un tazón grande, mezcla la carne molida, pan rallado, queso parmesano, huevos, ajo, perejil, sal y pimienta. Forma pequeñas bolas del tamaño de una pelota de golf y colócalas en una bandeja.

2. Dora las albóndigas

Calienta aceite en una sartén grande a fuego medio. Cocina las albóndigas hasta que estén doradas por todos lados. No es necesario que se cocinen por completo; se terminarán de cocinar en la salsa.

3. Prepara la salsa

En la misma sartén, sofríe la cebolla hasta que esté transparente. Agrega los tomates triturados, el azúcar y la hoja de laurel. Sazona con sal y pimienta y lleva a ebullición. Luego, reduce el fuego y añade las albóndigas doradas. Cocina a fuego lento 20-30 minutos, para que los sabores se integren.

4. Cocina los fideos

Mientras la salsa se cocina, hierve agua con sal en una olla grande. Añade los fideos y cocina según las instrucciones del paquete hasta que estén al dente. Escurre y reserva.

5. Sirve y disfruta

Retira la hoja de laurel de la salsa. Sirve los fideos en platos individuales, cubre con la salsa y las albóndigas, y espolvorea un poco más de queso parmesano y perejil fresco si lo deseas.

Este plato no solo es fácil de preparar, sino que también es una opción perfecta para compartir en familia o con amigos, evocando aromas, sabores y momentos que se quedan en la memoria.