El secreto italiano para una focaccia perfecta: simple, dorada y aromática

Crujiente, dorada y fragante, la focaccia italiana es un pan plano típico de la región de Liguria, cuna de la gastronomía mediterránea. Su textura aireada y su aroma a aceite de oliva hacen que sea una receta versátil: puede servirse como acompañamiento, rellena, o simplemente con una copa de vino y aceitunas.

A continuación, la receta tradicional paso a paso:

Ingredientes (para una bandeja grande)

Harina común (000 o 0000): 500 g

Agua tibia: 300 ml

Levadura seca: 7 g (o 20 g de levadura fresca)

Aceite de oliva virgen extra: 50 ml (y un poco más para rociar)

Azúcar: 1 cucharadita

Sal fina: 2 cucharaditas

Sal gruesa o en escamas: a gusto

Romero fresco (opcional pero tradicional): a gusto

Preparación paso a paso

1. Activar la levadura.

En un bol pequeño, mezclar el agua tibia con la levadura y el azúcar. Dejar reposar 10 minutos hasta que se formen burbujas.

2. Formar la masa.

En un recipiente grande, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro, agregar el aceite de oliva y la mezcla de levadura. Integrar con una cuchara de madera o con las manos hasta obtener una masa blanda.

3. Amasar y dejar levar.

Colocar la masa sobre la mesa y amasar durante 8 a 10 minutos, hasta que esté lisa y elástica. Formar un bollo y dejarlo reposar tapado con un paño húmedo durante una hora, o hasta que duplique su volumen.

4. Estirar y preparar la focaccia.

Untar una fuente o bandeja con abundante aceite de oliva. Estirar la masa con las manos (no con palo) hasta cubrir la superficie. Hacer los característicos huecos presionando con los dedos, sin perforar la masa.

5. Segundo levado.

Dejar reposar nuevamente 20 a 30 minutos. Mientras tanto, precalentar el horno a 220 °C.

6. Aromatizar y hornear.

Rociar la superficie con más aceite de oliva, espolvorear con sal gruesa y hojas de romero fresco. Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que esté dorada y crujiente por fuera.

7. Servir.

Dejar enfriar apenas, cortar en trozos y disfrutar. La focaccia se puede comer sola, con quesos, tomates secos, aceitunas o rellena con embutidos y vegetales asados.

Variantes regionales

Focaccia genovesa: la más tradicional, con abundante aceite y sal marina.

Focaccia barese: lleva tomate cherry y aceitunas negras.

Focaccia con cebolla: cubierta con rodajas finas de cebolla caramelizada.

Consejo final

Para un sabor auténtico, usa aceite de oliva extra virgen de buena calidad y deja que la masa leve sin apuro. La paciencia es el secreto de su textura aireada y su perfume irresistible.