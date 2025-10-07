Los signos zodiacales que se destacan por ser los menos cariñosos

Hay personas que, como cubitos de hielo, parecen no tener sentimientos. Su fría fachada esconde un corazón que, a veces, solo necesita un poco de calor para derretirse. Entre los signos del zodiaco, Leo y Capricornio son dos ejemplos de personalidades que pueden mostrar cierta dificultad para expresar sus emociones.

Leo

El reino de Leo está regido por la fuerza y la magnificencia. Este signo de fuego arde con pasión por la vida, pero también con un intenso orgullo que puede dificultar la expresión de sus sentimientos más tiernos. A Leo le gusta demostrar su poder y control, y mostrarse vulnerable puede ser visto como una debilidad.

Las garras del león pueden ser protectoras, pero también pueden herir. Leo puede ser cariñoso con aquellos que forman parte de su círculo íntimo, pero le cuesta expresar su afecto de forma abierta. Un abrazo o un te quiero pueden sonar forzados, ya que no son parte natural de su lenguaje emocional.

Capricornio

Capricornio es un signo de tierra conocido por su pragmatismo y ambición. Su enfoque en la seguridad y el éxito puede dejar poco espacio para las emociones. Capricornio se siente cómodo en su propia compañía y no necesita de grandes demostraciones de afecto para sentirse querido.

La cabra montesa escala la montaña de la vida en solitario, sin depender de nadie. Su círculo íntimo es pequeño y selecto, y solo con ellos Capricornio se permite bajar la guardia y mostrar su lado más vulnerable. Capricornio no regala su amor a la ligera, pero una vez que lo hace, es un compromiso de por vida.