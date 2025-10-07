Oráculo del ángel: Aniel, vinculado al coraje, la valentía y la virtud

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Aniel

Significa:" Dios de las virtudes"

Días de regencia: entre el 24 y el 28 de setiembre

Es el ángel guardián de las personas audaces y perseverantes. Está vinculado al coraje, la valentía y la virtud. ANIEL otorga energía, madurez y fortaleza frente a las dificultades. Asimismo, indica que es momento de compartir las emociones, fortalecer los vínculos y cultivar la propia autonomía. Su mensaje es: " La gracia es infinita".

