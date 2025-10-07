Palo de agua, la planta ideal para interiores

El palo de agua (Dracaena fragrans) es una de las plantas de interior más populares gracias a su elegancia, resistencia y bajo mantenimiento. Su follaje verde intenso y su capacidad de adaptarse a distintos ambientes la convierten en una excelente opción para quienes buscan dar un toque natural y fresco al hogar sin complicaciones.

A continuación, te contamos cómo cuidar tu palo de agua para que crezca fuerte, brillante y lleno de vida.

Luz: clave para un crecimiento equilibrado

El palo de agua se adapta bien a diferentes niveles de luz, aunque prefiere los espacios con buena iluminación indirecta. Colocarlo cerca de una ventana con luz filtrada será ideal para que sus hojas mantengan su color intenso.

Evita exponerlo al sol directo, ya que los rayos pueden provocar manchas marrones o quemaduras en el follaje.

Riego: mantener la humedad justa

Esta planta prefiere un suelo ligeramente húmedo, sin encharcar. Antes de volver a regar, comprobá que la capa superior de la tierra (unos dos centímetros) esté seca al tacto.

Un exceso de agua puede causar pudrición de raíces, uno de los problemas más comunes en esta especie. Si el ambiente es muy seco, podés pulverizar ligeramente las hojas para mantener la humedad ambiental.

Temperatura y ambiente ideales

La Dracaena fragrans prospera con temperaturas entre 18°C y 26°C, por lo que se adapta perfectamente a la mayoría de los hogares.

Ubicala lejos de corrientes de aire frío o fuentes de calor, como calefactores o aires acondicionados, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden debilitarla.

Fertilización: un refuerzo para su vitalidad

Durante la primavera y el verano, aplicá fertilizante líquido para plantas de interior una vez al mes. Esto ayudará a estimular su crecimiento y mantener el color vibrante de sus hojas. En otoño e invierno, suspendé la fertilización, ya que la planta entra en un periodo de reposo.

Limpieza de hojas: más brillo y salud

Para mantener sus hojas limpias y relucientes, pasá un paño húmedo o una esponja suave cada una o dos semanas. Esto no solo elimina el polvo que impide la fotosíntesis, sino que también ayuda a prevenir la aparición de plagas como cochinillas o ácaros.

Un toque verde que transforma los espacios

El palo de agua es una planta noble y duradera que, con cuidados mínimos, puede acompañarte durante años. Si buscás una especie resistente, decorativa y purificadora del aire, la Dracaena fragrans es una elección perfecta para cualquier rincón de tu hogar.