Pollo relleno a la sartén con jamón, queso y una salsa cremosa irresistible

Nada más reconfortante que un plato sencillo, lleno de sabor y con ingredientes que todos tenemos en casa. Los filetes de pollo rellenos con jamón y queso son un clásico que se puede preparar en pocos pasos, logrando un resultado suave, jugoso y muy aromático.

La clave está en aprovechar el fondo de cocción del pollo para preparar una salsa blanca con champiñones que realza todo el sabor del plato. Además, la receta se adapta tanto para una comida diaria como para una cena especial.

Ingredientes (para 4 porciones)

4 filetes de pechuga de pollo finos

4 fetas de jamón cocido

4 fetas de queso (puede ser mozzarella, tybo o fontina)

200 g de champiñones frescos laminados

1 cucharada de manteca

1 cucharada de harina

½ taza de vino blanco (opcional)

1 taza de leche o crema

½ taza del jugo de cocción del pollo

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite de oliva o manteca para cocinar

Hilo de cocina o escarbadientes

Preparación paso a paso

Preparar los filetes:

Estirar los filetes de pollo sobre una tabla y salpimentarlos de ambos lados. Colocar encima una feta de jamón y otra de queso. Enrollar con cuidado y atar con hilo de cocina o asegurar con uno o dos escarbadientes.

Dorar los rollos:

En una sartén amplia, calentar un poco de aceite o manteca y dorar los rollos por todos sus lados hasta que tomen un tono dorado parejo. Si se desea, agregar un chorrito de vino blanco para desglasar. Tapar y dejar cocinar a fuego bajo durante unos 10–15 minutos.

Retirar y reservar:

Una vez cocidos, retirar los rollos de la sartén y reservarlos en un plato cubierto. No deseches el fondo de cocción: allí está todo el sabor.

Preparar la salsa cremosa:

En la misma sartén, añadir una cucharada de manteca y los champiñones laminados. Rehogar hasta que suelten su jugo. Agregar la harina, mezclar bien y de a poco incorporar la leche y el jugo de cocción del pollo, revolviendo hasta obtener una salsa espesa y suave. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

Integrar y servir:

Volver a colocar los rollos en la sartén con la salsa y calentar unos minutos para que se integren los sabores.

Presentación

Servir los filetes cortados en rodajas, cubiertos con la salsa cremosa de champiñones. Acompañan muy bien con puré de papas, arroz blanco o una guarnición de verduras al vapor.

Este plato combina la suavidad del pollo, el sabor fundente del queso y la profundidad del jugo de cocción en una salsa aterciopelada que no falla.