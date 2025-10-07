Tarot del colibrí: la apatía que esconde la pasión

Carta 1) Cuatro de copas: apatía. Indiferencia. Desgano. Desinterés.

Carta 2) Nueve de bastos: cansancio. Heridas. Luchas. Resilencia.

Carta 3) Nueve de copas: zona de confort. Disfrutar. Abundancia. Amor. Sentimientos. Emociones.

Mensaje final

Demasiados obstáculos en el camino de los afectos, demasiada dificultad para manifestar los sentimientos. El tarot habla de alguien a quien le cuesta mucho expresar sus emociones y sentimientos. Lo que ven los demás es una actitud de mucha indiferencia, desinterés y apatía por cualquier cuestión en donde se pongan en juego sentimientos. Sin embargo, en su interior los leños arden de pasión, y a esta persona le gustaría salir de ese estado de bloqueo y tomar acción. Si aún no lo ha hecho es a causa de un gran cansancio que trae a cuestas debido a muchas heridas que no han cicatrizado. De alguna manera se reprime y no actúa, sólo contempla lo que ha pasado y le duele mucho lo que ha vivido. En una palabra no tiene ganas, ni fuerza, ni actitud para comunicarse. La parte positiva es que a pesar de las batallas libradas la persona está de pie y conserva su capacidad de amar intacta, aunque no lo demuestre. Quizás en algún momento recobre la fuerza y las ganas para salir de la incomunicación y expresar todas las emociones que esconde detrás de su aparente frialdad, sería un paso hacia la sanación de ella misma y de los vínculos que se han visto dañados por su comportamiento.

