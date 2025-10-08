Berenjena en escabeche: una delicia irresistible para cualquier ocasión

La berenjena en escabeche es, sin dudas, una de las preparaciones en conserva más exitosas y apreciadas. Su sabor intenso y su versatilidad la convierten en la favorita para picadas, acompañar platos principales o disfrutar como snack entre comidas. Con esta receta, inspirada en las opciones de Cookpad, podrás lograr un resultado perfecto, sin complicaciones.

Ingredientes

4 berenjenas

2 cucharadas de sal gruesa

2 tazas de vinagre blanco

1 taza de agua

1 cucharada de ajo molido

1 cucharada de orégano

1 hoja de laurel

1 cucharada de ajo picado

2 cucharaditas de perejil picado

2 tazas de aceite de girasol de buena calidad

1 frasco esterilizado

Preparación paso a paso

Preparar las berenjenas

Elige berenjenas firmes, con piel brillante y radiante. Lávalas, pélalas y córtalas en rodajas finas o del grosor que prefieras.

Quitar el amargor

Coloca las rodajas sobre una superficie plana y espolvorea con sal a modo de lluvia. Esto ayuda a eliminar el amargor natural de la berenjena. Luego, enjuaga con agua y reserva.

Cocinar las berenjenas

Hierve las rodajas en una olla con agua y un poco de sal durante aproximadamente 5 minutos. Escurre bien en un colador y deja enfriar.

Mezclar con los condimentos

En un recipiente, combina las berenjenas cocidas con el vinagre, el aceite, el ajo molido, el ajo picado, el orégano, la hoja de laurel y el perejil. Mezcla suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

Conservar

Rellena el frasco esterilizado con la preparación, asegurándote de cubrir las berenjenas con aceite hasta la parte superior. Conserva en un lugar fresco y seco o en la heladera. Una vez abierto, el frasco se mantiene en buen estado aproximadamente 10 días.

Tips adicionales