Conocé los beneficios de tomar mate todos los días

El mate es la infusión por excelencia para los argentinos. Según indica el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en el país se consumen, en promedio, 110 litros por año por persona.

Tomar mate todos los días puede tener varios beneficios para la salud y el bienestar, aunque es importante recordar que los efectos pueden variar de una persona a otra.

El mate aporta vitaminas A, B, C y E, minerales (hierro, magnesio, sodio y potasio) y proteínas ya que posee más de diez aminoácidos esenciales.

Beneficios de consumir mate de manera regular:

Estimulación mental: El mate contiene cafeína, que puede ayudar a mejorar la concentración, la alerta y la función cognitiva, proporcionando un impulso de energía mental.

Antioxidantes: El mate es rico en antioxidantes, como polifenoles y flavonoides, que pueden ayudar a combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Mejora la digestión: El mate puede ayudar a aliviar problemas digestivos, como la indigestión y el estreñimiento, gracias a su efecto estimulante sobre el sistema digestivo.

Aumento de la energía: La cafeína presente en el mate puede proporcionar un aumento temporal de energía física, lo que puede ser útil para combatir la fatiga.

Control del apetito: Algunas personas encuentran que el consumo de mate puede ayudar a suprimir el apetito, lo que puede ser beneficioso para el control del peso.

Regulación del azúcar en sangre: Se ha sugerido que el mate puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que podría ser beneficioso para las personas con diabetes tipo 2.

Estimulación del sistema inmunológico: Los antioxidantes y compuestos bioactivos presentes en el mate pueden fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a combatir infecciones.

Propiedades antiinflamatorias: Gracias a sus propiedades antioxidantes el mate regula la presión arterial y previene enfermedades coronarias al disminuir los niveles de colesterol “malo” y evitar que las grasas se acumulen en las arterias.

Beneficios para la salud cardiovascular: Se ha observado que el consumo moderado de mate puede estar relacionado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Relajación y reducción del estrés: Aunque el mate contiene cafeína, también contiene compuestos relajantes como la teobromina y la teofilina, que pueden ayudar a reducir el estrés y promover la relajación.

La mateína presenta propiedades energizantes y tonificantes: Estimula el sistema nervioso central y promueve las actividades mentales, mejorando el ánimo y la concentración.

Debido a las propiedades polidextrosas de sus hojas, la yerba mate es diurética, digestiva y optimiza la absorción de nutrientes. Esto mejora el tránsito intestinal y regula el funcionamiento de todo el organismo.

Sus propiedades antioxidantes tienen un efecto diurético que evita la retención de líquidos y mejora el desarrollo de la función renal. A su vez, funciona como buen acompañamiento para dietas al generar una sensación de saciedad.

En el caso de las yerbas saborizadas, tanto el poleo como el romero son descongestivos de las vías respiratorias y también poseen propiedades digestivas. A su vez, el primero ayuda a calmar la tos.

La yerba mate funciona como un tónico, es decir, una sustancia que estimula y fortifica los dientes, y que previene de las caries dentales. A su vez por sus taninos es ideal para aclarar manchas de la piel y reducir arrugas.

Es importante recordar que, como con cualquier alimento o bebida, la moderación es clave. Beber mate en exceso o combinarlo con hábitos poco saludables puede contrarrestar sus posibles beneficios. Además, la temperatura caliente del mate puede aumentar el riesgo de problemas en la mucosa oral y el esófago, por lo que se recomienda beberlo a una temperatura segura y no excesivamente caliente. Si tienes preocupaciones de salud específicas o estás tomando medicamentos, es importante consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el mate en tu rutina diaria.