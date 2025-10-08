Tarot del colibrí: la resiliencia y la voluntad darán sus frutos

Carta 1) Diez de copas: felicidad. Alegría. Afectos. Amor. Bienestar

Carta 2) El carro: triunfo. Éxitos. Fuerza. Determinación. Vencer obstáculos.

Carta 3) La templanza: equilibrio. Armonía. Paz. Sanación. Guía.



Mensaje final

Hermosas cartas para quienes resuenen con este mensaje. Las cartas dicen que a veces la vida golpea duro, tan fuerte que nos deja con la sensación de no poder seguir adelante, como si no pudiéramos caminar, es un poco la imagen central de la tirada, la de la carta del carro, sin embargo, el mensaje del carro es todo lo contrario a la idea de un impedimento, el carro simboliza fuerza, energía, determinación, a pesar de los obstáculos que puedan existir la persona se mueve por sus sueños. Es una carta de triunfo a través de la resiliencia y la voluntad. La chica en silla de ruedas se dirige con mucha determinación hacia la templanza. Los golpes recibidos no han podido vencerla y no podrán, por su gran poder de superación y su alta vibración. Esta persona logrará equilibrar sus emociones, y tomar el pleno control de su vida para tener paz y armonía. Si hubo piedras en el camino las está sorteando, si hubo heridas, ya está sanando de ellas. Al final del camino logrará la felicidad y la abundancia en todos los sentidos, especialmente en el amor. Se verá rodeada de afectos sinceros con los que se sentirá valorada y arropada y con los que compartirá la alegría de vivir. Qué lindo ejemplo de fortaleza trae hoy el tarot. Que nada, ni nadie, pueda impedirte ser feliz, la fuerza reside en tu interior y en la esperanza que guardas en tu corazón.

