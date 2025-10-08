Tortilla de zanahoria y huevo: fácil, nutritiva y deliciosa

En la cocina moderna, combinar sabor y salud es más sencillo de lo que parece. Esta tortilla de zanahoria y huevo es un ejemplo perfecto: rápida de preparar, llena de nutrientes y apta para cualquier momento del día, ya sea un desayuno energético, un almuerzo ligero o una cena reconfortante.

Ingredientes (para 2-3 porciones)

2 zanahorias medianas

3 huevos

½ cebolla

1 diente de ajo

Un puñado de perejil fresco (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Aceite o manteca para cocinar

Preparación

Preparar los ingredientes

Pela y ralla finamente las zanahorias. Pica la cebolla y el ajo en trozos pequeños. Si decides usar perejil, pícalo finamente.

Saltear las verduras

Calienta un poco de aceite o manteca en una sartén a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que estén dorados y fragantes. Incorpora las zanahorias ralladas y cocina unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas.

Batir los huevos

En un bol aparte, bate los huevos y añade sal, pimienta y perejil al gusto. Mezcla hasta obtener una mezcla homogénea.

Combinar

Retira la sartén del fuego y mezcla las zanahorias con los huevos batidos hasta integrarlos completamente.

Cocinar la tortilla

Vuelve a colocar la sartén a fuego medio-bajo y cocina la mezcla durante 4-5 minutos. Cuando los bordes empiecen a cuajar, usa una espátula para levantar los lados y permitir que el huevo crudo se deslice hacia abajo.

Dorar ambos lados

Con cuidado, voltea la tortilla usando un plato para dorar el otro lado. Cocina 3 minutos más o hasta que esté completamente hecha.

Servir

Deja reposar unos minutos antes de cortar en porciones. Puedes disfrutarla sola o acompañada de una ensalada fresca, creando un plato saludable y lleno de sabor.