Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistible

Una receta fácil, rápida y sabrosa para disfrutar en cualquier momento. Esta tarta de jamón y queso combina una masa crocante, un relleno cremoso y el toque fresco de los tomates cherry. Ideal para una cena liviana, una vianda o una picada entre amigos.

Ingredientes

Masa para tarta: 1 unidad (puede ser casera o comprada)

Jamón cocido natural: 10 fetas

Mostaza: 3 cucharadas

Crema de leche: 200 ml

Huevos: 3

Queso semiduro rallado: 1 puñado (puede ser fontina, gouda o pategrás)

Orégano: a gusto

Sal y nuez moscada: a gusto

Tomates cherry: cantidad necesaria

Preparación paso a paso

Preparar la base:

Colocar la masa en una tartera de 26 cm de diámetro y pincharla con un tenedor para evitar que se infle al cocinarse.

Agregar sabor:

Untar el fondo con las tres cucharadas de mostaza. Este paso realza el gusto del jamón y equilibra la cremosidad del relleno.

Primera capa:

Distribuir la mitad de las fetas de jamón cocido sobre la base, cubriendo bien toda la superficie.

Preparar el ligue:

En un bowl, batir los huevos junto con la crema de leche. Agregar el queso rallado, un toque de orégano, sal y una pizca de nuez moscada. Mezclar hasta integrar todo.

Armar la tarta:

Verter el ligue sobre la base ya cubierta con jamón. Encima, agregar el resto de las fetas y decorar con los tomates cherry cortados al medio.

Hornear:

Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme.

Servir y disfrutar:

Dejar reposar unos minutos antes de cortar. Puede disfrutarse caliente, tibia o incluso fría: ¡siempre es un éxito!

Tip extra: Si querés una versión aún más sabrosa, agregá cubitos de queso mozzarella o cebolla salteada al relleno.