Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistible

cocina
Cómo hacer una tarta de jamón y queso irresistibleUna tarta clásica y sabrosa, perfecta para cualquier momento del día.
Una receta fácil, rápida y sabrosa para disfrutar en cualquier momento. Esta tarta de jamón y queso combina una masa crocante, un relleno cremoso y el toque fresco de los tomates cherry. Ideal para una cena liviana, una vianda o una picada entre amigos.
Ingredientes
- Masa para tarta: 1 unidad (puede ser casera o comprada)
- Jamón cocido natural: 10 fetas
- Mostaza: 3 cucharadas
- Crema de leche: 200 ml
- Huevos: 3
- Queso semiduro rallado: 1 puñado (puede ser fontina, gouda o pategrás)
- Orégano: a gusto
- Sal y nuez moscada: a gusto
- Tomates cherry: cantidad necesaria
Preparación paso a paso
Preparar la base:
Colocar la masa en una tartera de 26 cm de diámetro y pincharla con un tenedor para evitar que se infle al cocinarse.
Agregar sabor:
Untar el fondo con las tres cucharadas de mostaza. Este paso realza el gusto del jamón y equilibra la cremosidad del relleno.
Primera capa:
Distribuir la mitad de las fetas de jamón cocido sobre la base, cubriendo bien toda la superficie.
Preparar el ligue:
En un bowl, batir los huevos junto con la crema de leche. Agregar el queso rallado, un toque de orégano, sal y una pizca de nuez moscada. Mezclar hasta integrar todo.
Armar la tarta:
Verter el ligue sobre la base ya cubierta con jamón. Encima, agregar el resto de las fetas y decorar con los tomates cherry cortados al medio.
Hornear:
Llevar a un horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y el relleno firme.
Servir y disfrutar:
Dejar reposar unos minutos antes de cortar. Puede disfrutarse caliente, tibia o incluso fría: ¡siempre es un éxito!
Tip extra: Si querés una versión aún más sabrosa, agregá cubitos de queso mozzarella o cebolla salteada al relleno.