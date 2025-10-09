En 20 minutos: galletitas de limón con sabor a hogar

Cocina creativa en casa
En 20 minutos: galletitas de limón con sabor a hogarEstas galletitas son perfectas para quienes buscan algo dulce, liviano y rápido de preparar. Se conservan varios días en un frasco hermético y cada bocado mantiene ese toque cítrico que las hace irresistibles.
Las galletitas de limón son ese tipo de receta que alegra cualquier tarde. Su aroma fresco, su textura suave por dentro y levemente crocante por fuera las convierten en el acompañamiento ideal para el mate, el té o un café. Lo mejor es que se preparan en minutos y no requieren ninguna técnica complicada.
Receta de galletitas de limón superfáciles
Ingredientes:
100 g de manteca (blanda)
½ taza de azúcar (unos 100 g)
1 huevo
Ralladura de 1 limón
2 cucharadas de jugo de limón
1 y ½ taza de harina (aprox. 200 g)
1 cucharadita de polvo de hornear
Una pizca de sal
(Opcional) azúcar impalpable para decorar
Preparación paso a paso:
Batir la manteca con el azúcar hasta que la mezcla quede cremosa y más clara.
Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar bien.
Incorporar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Unir con cuchara o con las manos hasta formar una masa suave.
Si la masa está muy blanda, enfriarla 15 minutos en la heladera.
Hacer bolitas pequeñas y colocarlas en una placa enmantecada o con papel manteca. Aplastarlas apenas con los dedos o un tenedor.
Hornear a 180 °C (fuego medio) durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
Dejar enfriar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable o glasear con jugo de limón y azúcar.