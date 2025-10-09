En 20 minutos: galletitas de limón con sabor a hogar

Las galletitas de limón son ese tipo de receta que alegra cualquier tarde. Su aroma fresco, su textura suave por dentro y levemente crocante por fuera las convierten en el acompañamiento ideal para el mate, el té o un café. Lo mejor es que se preparan en minutos y no requieren ninguna técnica complicada.

Receta de galletitas de limón superfáciles

Ingredientes:

100 g de manteca (blanda)

½ taza de azúcar (unos 100 g)

1 huevo

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de jugo de limón

1 y ½ taza de harina (aprox. 200 g)

1 cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal

(Opcional) azúcar impalpable para decorar

Preparación paso a paso:

Batir la manteca con el azúcar hasta que la mezcla quede cremosa y más clara.

Agregar el huevo, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar bien.

Incorporar la harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Unir con cuchara o con las manos hasta formar una masa suave.

Si la masa está muy blanda, enfriarla 15 minutos en la heladera.

Hacer bolitas pequeñas y colocarlas en una placa enmantecada o con papel manteca. Aplastarlas apenas con los dedos o un tenedor.

Hornear a 180 °C (fuego medio) durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.

Dejar enfriar y, si se desea, espolvorear con azúcar impalpable o glasear con jugo de limón y azúcar.