Horóscopo chino: los tres signos que lideran el mundo

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo.

Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino que son capaces de liderar al mundo, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Conejo

El Conejo es uno de los signos del zodíaco que, sin dudas, lideran en el mundo. Aunque muchos lo ven con debilidad por sus características, de acuerdo con la astrología oriental no hay nada más alejado de la realidad. En el horóscopo chino es uno de los animales más noble de todos y marca su dominio sobre el resto.

Tigre

Si de signos influyentes hablamos, no podía faltar el signo del zodíaco Tigre como uno de los signos que lideran el mundo. Según indica el horóscopo chino, tienen una mentalidad muy fuerte, aunque en ciertas ocasiones pueden pasarse de la raya y ser autoritarios. Cualquier proyecto que afrontan está destinado al éxito, de acuerdo con las predicciones de la astrología oriental.

Dragón

El Dragón es uno de los signos del zodíaco del horóscopo chino que mejor representa a la astrología oriental. Están llenos de fortaleza y sabiduría. No suelen de tener miedo y pasan al frente en cualquier ocasión. En el horóscopo chino son las personas más confiables entre todos los animales. Así que, si estabas considerando tener un Dragón dentro tu equipo, ya sabes que no te defraudará.