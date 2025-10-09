Milanesas de pollo: receta clásica y secretos para que salgan perfectas

Las milanesas de pollo son un clásico infaltable en la cocina argentina y en muchos hogares de América Latina. Su empanizado crocante y su interior tierno y jugoso las convierten en un plato versátil que gusta a todos, ideal tanto para un almuerzo familiar como para una cena rápida o una picada con amigos. A continuación, te compartimos la receta paso a paso y algunos trucos infalibles para que tus milanesas queden realmente irresistibles.

Ingredientes

4 pechugas de pollo (sin piel y sin hueso)

2 huevos

1 taza de harina de trigo

1 taza de pan rallado

Sal y pimienta a gusto

Ajo en polvo (opcional)

Perejil fresco picado (opcional)

Aceite para fritura

Preparación paso a paso

Cortar y preparar el pollo:

Comenzá cortando las pechugas en filetes delgados. Un truco útil es colocarlas unos minutos en el freezer antes de cortarlas, para que sea más fácil obtener rebanadas parejas. Luego, aplastalas suavemente con un mazo para carne para lograr un grosor uniforme.

Marinar para sumar sabor:

En un recipiente, mezclá sal, pimienta, ajo en polvo y perejil picado. Untá los filetes con esta mezcla y dejalos reposar al menos 30 minutos. Este paso mejora el sabor y ayuda a mantener la carne más jugosa.

Empanar correctamente:

Prepará tres platos hondos: uno con harina, otro con los huevos batidos y el tercero con pan rallado. Pasá los filetes primero por la harina (para que el huevo se adhiera bien), luego por el huevo, y finalmente por el pan rallado. Presioná ligeramente para que el empanizado quede bien fijo.

Freír con la temperatura justa:

Calentá suficiente aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Para comprobar si está listo, tirá una miga de pan: si burbujea, podés comenzar a freír. Cociná las milanesas de a una o dos por vez, unos 3 o 4 minutos por lado, hasta que estén doradas y crocantes.

Escurrir y servir:

Retirá las milanesas y colocálas sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite y conservar su textura crujiente.

Secretos para lograr las milanesas perfectas

Mariná el pollo: mejora el sabor y mantiene la carne tierna.

mejora el sabor y mantiene la carne tierna. Buscá un grosor parejo: para que la cocción sea uniforme.

para que la cocción sea uniforme. Usá pan rallado casero: le da mejor sabor y textura.

le da mejor sabor y textura. Controlá la temperatura del aceite: si está muy frío, la milanesa absorberá grasa; si está demasiado caliente, se dorará rápido pero quedará cruda por dentro.

Cómo acompañarlas

Las milanesas de pollo se pueden disfrutar con puré de papas, papas fritas, ensaladas frescas o incluso dentro de un sándwich con tomate, lechuga y mayonesa. Si querés una opción más completa, probá hacerlas a la napolitana, con salsa de tomate, jamón y queso gratinado por encima.