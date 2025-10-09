Pan de queso casero: rápido, liviano y delicioso

El pan de queso combina sencillez y sabor en cada bocado. Esta versión saludable, inspirada en la clásica receta brasilera, se prepara en apenas ocho minutos y no necesita levadura ni harina de trigo. Ideal para quienes buscan una opción liviana, sin gluten y rica en proteínas.

Ingredientes (para 6 unidades pequeñas)

Queso rallado: 1 taza (mozzarella o mezcla con queso duro)

Huevo: 1

Fécula de maíz (maicena): 3 cucharadas

Polvo de hornear: 1 cucharadita

Yogur natural o leche: 1 cucharada

Sal: una pizca (opcional, según el tipo de queso)

Preparación paso a paso

En un bowl, batir el huevo y agregar el queso rallado. Incorporar la fécula de maíz, el polvo de hornear y el yogur o la leche. Mezclar hasta obtener una masa homogénea que no se pegue a las manos. Formar pequeñas bolitas o discos y colocarlas sobre una placa con papel manteca. Cocinar en airfryer o sartén antiadherente durante 8 minutos, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.

Dato nutritivo: cada porción aporta entre 85 y 95 calorías, dependiendo del tipo de queso. Es una opción rica en proteínas, baja en carbohidratos y perfecta para acompañar el mate, el café o el té.