Pan de queso casero: rápido, liviano y delicioso

Pan de queso casero: rápido, liviano y deliciosoUna opción rápida, saludable y deliciosa: este pan de queso sin levadura es perfecto para un desayuno, merienda o snack liviano.
jueves, 9 de octubre de 2025 · 20:09
El pan de queso combina sencillez y sabor en cada bocado. Esta versión saludable, inspirada en la clásica receta brasilera, se prepara en apenas ocho minutos y no necesita levadura ni harina de trigo. Ideal para quienes buscan una opción liviana, sin gluten y rica en proteínas.
Ingredientes (para 6 unidades pequeñas)
- Queso rallado: 1 taza (mozzarella o mezcla con queso duro)
- Huevo: 1
- Fécula de maíz (maicena): 3 cucharadas
- Polvo de hornear: 1 cucharadita
- Yogur natural o leche: 1 cucharada
- Sal: una pizca (opcional, según el tipo de queso)
Preparación paso a paso
- En un bowl, batir el huevo y agregar el queso rallado.
- Incorporar la fécula de maíz, el polvo de hornear y el yogur o la leche.
- Mezclar hasta obtener una masa homogénea que no se pegue a las manos.
- Formar pequeñas bolitas o discos y colocarlas sobre una placa con papel manteca.
- Cocinar en airfryer o sartén antiadherente durante 8 minutos, hasta que estén dorados por fuera y tiernos por dentro.
Dato nutritivo: cada porción aporta entre 85 y 95 calorías, dependiendo del tipo de queso. Es una opción rica en proteínas, baja en carbohidratos y perfecta para acompañar el mate, el café o el té.