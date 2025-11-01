Bondiola al horno: la receta que se corta con cuchara y conquista todos los paladares

En la gastronomía no hay límites y esta receta lo demuestra. La bondiola al horno que se corta con cuchara combina suavidad, jugosidad y un aroma irresistible que cautivará hasta a los comensales más exigentes.

Para preparar esta delicia, necesitarás: 1,5 kg de bondiola de cerdo, sal, pimienta, ajo picado, romero, tomillo, orégano y aceite de oliva. El primer paso es marinar la carne con las especias y hierbas, dejándola reposar en la nevera por al menos 2 horas para que absorba todos los sabores.

Luego, sella los cuatro lados de la bondiola en una plancha para conservar sus jugos. Precalienta el horno a 180?°C, coloca la carne en una bandeja y añade un poco de agua en la base. Cubre con papel de aluminio y cocina durante aproximadamente 2 horas, volteando la pieza de vez en cuando y bañándola con el líquido de la bandeja para mantenerla húmeda y tierna.

El resultado es impresionante: una bondiola dorada por fuera y tan suave por dentro que se puede cortar con cuchara, ofreciendo una presentación única y sorprendente que hará de cualquier cena un verdadero festín.