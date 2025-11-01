Budín inglés con frutas abrillantadas: el clásico que nunca pasa de moda

El budín inglés con frutas abrillantadas es un postre clásico que se ha ganado un lugar especial en la mesa de muchos hogares. Su sabor delicado y su textura suave lo hacen irresistible, perfecto para compartir en desayunos, meriendas o celebraciones especiales.

Para prepararlo, necesitarás: 200?g de frutas abrillantadas, 200?g de ciruelas pasas, 200?g de nueces picadas, 200?g de azúcar, 200?g de manteca, 5 huevos, 200?g de harina leudante, esencia de vainilla y una copita de licor de naranja.

Comienza cortando las frutas abrillantadas en trozos pequeños y remójalas en el licor de naranja durante al menos una hora para intensificar su sabor. Mientras tanto, bate la manteca pomada con el azúcar hasta formar una crema. Incorpora los huevos de a uno, mezclando bien entre cada adición, y luego agrega la esencia de vainilla y la harina tamizada de a poco, integrando suavemente.

Finalmente, incorpora las frutas remojadas, las ciruelas pasas y las nueces, mezclando con cuidado para mantener la textura esponjosa del budín. Vierte la preparación en un molde enmantecado y enharinado, y hornea a 180?°C durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar y disfruta de un postre clásico que combina tradición y sabor en cada bocado.