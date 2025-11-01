Horóscopo chino: los 4 signos más fieles en el amor

Los signos del horóscopo chino más fieles en el amor son Buey, Conejo, Perro y Cerdo, por lo que las mujeres y hombres que nacieron en los años que gobiernan estos animales zodiacales no es probable que engañen a sus parejas mientras están en una relación.

El zodiaco chino está compuesto por 12 signos y según la astrología oriental, heredamos las cualidades de los animales que nos corresponden. Con base en sus fortalezas, expertos de Your Chinese Astrology han concluido que estos signos son los que más resisten las tentaciones y se mantienen leales.

Si bien todos los integrantes del horóscopo chino tienen el potencial de mantenerse fieles, estos son los que más destacan por las siguientes razones:

Buey

Los nacidos en años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 destacan por ser sinceros. Cuando se enamoran hacen lo posible por mantener feliz a su pareja, además, se esfuerzan para sostener su relación sana y estable. Otro aspecto que los coloca en este listado es que son necios y tercos. No dan por terminado un amor hasta que no hay vuelta atrás.

Conejo

Quienes nacieron en años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 son amables y cordiales. En su lenguaje no está la descortesía del engaño, así que no es probable que engañen a su pareja. Cuando la tentación se hace presente, retroceden porque lo perciben como algo intimidante que quiere hacerles daño. Cuando aman son capaces de ser leales para toda la vida.

Perro

Los nacidos en años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 pertenecen a un signo que es sinónimo de lealtad. No hay animal más fiel al ser humano que el Perro, característica que es su valor más importante en cualquier aspecto de su vida. Tienen principios sólidos. Cuando encuentran la felicidad, se enfocan en hacer feliz a su pareja y la defienden con fiereza. Si hay problemas en la relación, hacen lo posible por encontrar soluciones; no ceden fácil a la tentación.

Cerdo

Quienes nacieron en años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019 pertenecen al signo del horóscopo chino más fiel, incluso más que el Perro. Son prácticos, no se meten en problemas y encuentran la felicidad en los pequeños placeres de la vida. Eligen con cuidado a sus parejas porque saben que las amarán y les serán fieles. Los astrólogos comparan su lealtad con su amor a la comida.