Horóscopo chino: los signos que son los más difíciles de tratar

En el horóscopo chino, cada uno de los signos se caracteriza por tener algún aspecto de la personalidad más desarrollado. Algunos se destacan por la inteligencia, otros por su bondad y lealtad y hay quienes llaman la atención por su carácter irascible.

Entre los signos del horóscopo chino que muestran una personalidad difícil de llevar, la astrología oriental determina que los más complicados para mantener un trato cordial son aquellos que tienen ciertos rasgos vinculados a la exigencia y la soberbia.

Uno de los signos del horóscopo chino que se caracteriza por tener mal carácter es el Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010), ya que, como lo hace el animal en su hábitat natural, es dominante y sigiloso a la vez.

Los nacidos en estos años del calendario chino son personas que no permiten que nadie los sobrepase y, a la vez, guardan un sigilo similar al de los felinos. Pueden ser muy intolerantes con los logros de otros, por ello siempre quieren mostrar los suyos.

Otro de los signos que tiene una personalidad difícil de llevar es el Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009). Estos son muy testarudos y por eso, a veces, suelen tornarse un poco complicados.

Tal como dicen los referentes de la astrología, cuando este animal toma una decisión no la cambia a pesar de ser la equivocada. Por esto, pueden ser arrogantes, imprudentes y mezquinos, lo que hace que sea muy difícil tener una buena comunicación con ellos.

La potencia y la soberbia

Entre los signos del horóscopo chino con los que es más difícil mantener un buen trato, el Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) se lleva todos los laureles. Este puede ser impaciente y eso lo puede transformar en imprudente.

En muchos de los casos, de acuerdo con la astrología oriental, los Caballo tienen una gran cuota de soberbia, por lo que llegan a despreciar a las personas que los rodean y tratar de mala manera. Esto hace que sean muy odiados.