Horóscopo del sábado 1° de noviembre de 2025: una jornada ideal para reconectar con lo que te hace bien

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la espontaneidad fortalecerá tus vínculos.

Trabajo: buena jornada para planificar sin presiones.

Salud: energía alta, aprovechala para moverte y liberar estrés.

Números de la suerte: 7, 15, 29

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: los gestos simples consolidan la relación.

Trabajo: un día ideal para ordenar tus prioridades.

Salud: alimentate de manera liviana y descansá bien.

Números de la suerte: 3, 12, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: encuentros inesperados te llenarán de alegría.

Trabajo: confiá en tu intuición para resolver asuntos pendientes.

Salud: tu ánimo mejora con actividades al aire libre.

Números de la suerte: 4, 11, 25

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: un diálogo sincero traerá calma y cercanía.

Trabajo: tus esfuerzos comienzan a dar resultados visibles.

Salud: buscá el equilibrio entre descanso y movimiento.

Números de la suerte: 6, 13, 20

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu magnetismo atraerá nuevas miradas.

Trabajo: tomá la iniciativa en proyectos personales.

Salud: canalizá la energía con ejercicio o baile.

Números de la suerte: 5, 10, 27

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la calma emocional fortalecerá el vínculo.

Trabajo: revisá detalles antes de cerrar acuerdos.

Salud: necesitás un descanso mental; desconectá de las rutinas.

Números de la suerte: 2, 18, 26

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y momentos cálidos en pareja o familia.

Trabajo: tus ideas creativas tendrán buena recepción.

Salud: buscá actividades que te generen placer y tranquilidad.

Números de la suerte: 1, 14, 23

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas, pero con posibilidad de conexión profunda.

Trabajo: excelente día para reflexionar sobre próximos pasos.

Salud: dedicá tiempo al descanso emocional.

Números de la suerte: 8, 19, 30

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la alegría compartida traerá unión y buenas vibras.

Trabajo: ideas innovadoras impulsarán tus planes.

Salud: disfrutá de actividades al aire libre o en movimiento.

Números de la suerte: 3, 17, 28

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la empatía será tu aliada para mejorar la comunicación.

Trabajo: día ideal para dejar atrás tensiones laborales.

Salud: necesitás relajarte y reconectarte con tu cuerpo.

Números de la suerte: 9, 11, 22

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: charlas profundas renovarán el vínculo.

Trabajo: tu originalidad te destacará entre los demás.

Salud: tiempo perfecto para meditar o descansar sin culpas.

Números de la suerte: 5, 12, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad atraerá afectos sinceros.

Trabajo: se clarifican dudas respecto a un proyecto.

Salud: el contacto con la naturaleza te recargará de energía.

Números de la suerte: 6, 15, 29