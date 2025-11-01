Tarot del colibrí: llega la oportunidad de un nuevo inicio

Carta 1) Reina de copas: equilibrio emocional. Amor. Bondad. Saber escuchar y cuidar. Emociones

Carta 2) As de oro: inicios. Nuevos comienzos. Gran oportunidad. Abundancia

Carta 3) Cinco de espadas: conflictos. Tensiones. Falsa victoria. Orgullo.



Mensaje final

Las cartas hablan de algo que puede comenzar, de un nuevo inicio. La imagen del as de oro, sugiere que la persona empieza un proceso que le permite hacer un pasaje gradual de una situación de oscuridad, donde pueden haber existido tristeza, confusión, peleas, tensiones, comportamientos egoístas, etc hacia la luz. Esta persona de la que habla hoy el tarot se dirige hacia la claridad, va en búsqueda de un nuevo comienzo en su vida. Será una gran oportunidad para ser feliz, estable y con abundancia en todos los aspectos. La energía es la del amor, los sentimientos, las emociones, y la empatía. Esas serán las bases para poder tomar esta gran oportunidad y dejar definitivamente el resentimiento, el egoísmo, los conflictos que se han venido atravesando y que no han aportado más que confusión y soledad. La última carta, el cinco de espadas, muestra un panorama sombrío en el cual la persona creyó salir triunfante sobre otras personas, pero la realidad dice que no es así, puede tener en sus manos todo lo que imaginó , pero ha estado muy sola en medio de una tormenta. Lo bueno es que llega la oportunidad de salir de ese lugar, pero dicen las cartas que para que esto suceda hay que dar amor y sentimientos, cuidado hacia sí mismo y hacia los demás. La decisión final la tiene la persona. La oportunidad llega, pero es este alguien quien la elegirá o la dejará pasar. Es lo que se llama libre albedrío.