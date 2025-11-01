Torta de coco y dulce de leche: una receta fácil y deliciosa para compartir

La torta de coco y dulce de leche es uno de esos clásicos que nunca fallan. Su preparación es sencilla y el contraste entre el coco dorado y el relleno de dulce de leche la convierte en una favorita de grandes y chicos.

Ingredientes

200 g de harina leudante

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

100 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 frasco (400 g) de dulce de leche repostero

100 g de coco rallado

80 g de azúcar (para la cobertura)

1 huevo extra (para la mezcla de coco)

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una tartera de 24 cm.

En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar los huevos y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina leudante tamizada y mezclar hasta formar una masa suave.

Extender la masa en la base de la tartera, presionando ligeramente con los dedos.

Cubrir con una capa generosa de dulce de leche repostero, distribuyéndolo de forma pareja.

Aparte, mezclar el coco rallado con el azúcar y el huevo hasta lograr una pasta húmeda.

Colocar la mezcla de coco sobre el dulce de leche, extendiéndola sin presionar demasiado.

Hornear durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.

Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Consejo

Si querés un toque más intenso, podés espolvorear un poco de canela o agregar chips de chocolate antes de hornear. También se puede preparar en moldes individuales para servir como mini tortitas.