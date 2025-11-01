Torta de coco y dulce de leche: una receta fácil y deliciosa para compartir

Sabor clásico argentino
Torta de coco y dulce de leche: una receta fácil y deliciosa para compartirCon pocos ingredientes y un resultado irresistible, esta torta combina la textura suave del coco con la dulzura cremosa del dulce de leche. Ideal para la merienda o como postre.
La torta de coco y dulce de leche es uno de esos clásicos que nunca fallan. Su preparación es sencilla y el contraste entre el coco dorado y el relleno de dulce de leche la convierte en una favorita de grandes y chicos.
Ingredientes
200 g de harina leudante
100 g de manteca (a temperatura ambiente)
100 g de azúcar
2 huevos
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 frasco (400 g) de dulce de leche repostero
100 g de coco rallado
80 g de azúcar (para la cobertura)
1 huevo extra (para la mezcla de coco)
Preparación
Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una tartera de 24 cm.
En un bol, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar los huevos y la esencia de vainilla.
Incorporar la harina leudante tamizada y mezclar hasta formar una masa suave.
Extender la masa en la base de la tartera, presionando ligeramente con los dedos.
Cubrir con una capa generosa de dulce de leche repostero, distribuyéndolo de forma pareja.
Aparte, mezclar el coco rallado con el azúcar y el huevo hasta lograr una pasta húmeda.
Colocar la mezcla de coco sobre el dulce de leche, extendiéndola sin presionar demasiado.
Hornear durante 30 a 35 minutos, o hasta que la superficie esté dorada.
Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.
Consejo
Si querés un toque más intenso, podés espolvorear un poco de canela o agregar chips de chocolate antes de hornear. También se puede preparar en moldes individuales para servir como mini tortitas.