Cómo preparar un budín marmolado esponjoso y perfumado

El budín marmolado es uno de los grandes clásicos de la repostería casera. Su textura húmeda, su aroma inconfundible y ese contraste de colores lo convierten en un infaltable en la mesa familiar. A continuación, una receta sencilla para lograrlo con un resultado perfecto.

Ingredientes:

200 g de manteca a temperatura ambiente

200 g de azúcar

4 huevos

200 g de harina leudante (o harina común + 1 cdita de polvo de hornear)

1 cdita de esencia de vainilla

2 cdas de cacao amargo

3 cdas de leche

Preparación:

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave y pálida.

Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación.

Añadir la esencia de vainilla y luego la harina tamizada, integrando con movimientos envolventes.

Dividir la mezcla en dos partes iguales: a una se le agrega el cacao disuelto en la leche y se mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

En un molde enmantecado y enharinado, verter alternadamente porciones de la mezcla clara y de la mezcla de cacao.

Con la punta de un cuchillo, hacer movimientos en espiral para lograr el efecto marmolado.

Hornear a 170 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar y desmoldar.

El resultado será un budín dorado por fuera, tierno por dentro, con ese dibujo bicolor que despierta la nostalgia de las meriendas de antes.