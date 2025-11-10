Descubrí cinco plantas que necesitan un cuidado mínimo

Muchas personas desean tener plantas en su hogar u oficina para decorar y purificar el aire, pero a menudo se sienten intimidadas por la idea de tener que cuidarlas constantemente. Sin embargo, existen algunas plantas que requieren muy poco mantenimiento y son perfectas para aquellos que no tienen mucho tiempo para dedicarles.

Aquí te presentamos las cinco plantas que necesitan el mínimo cuidado:

Cactus:

Los cactus son plantas suculentas que son famosas por ser extremadamente resistentes y requerir muy poca agua. Solo necesitan ser regados una vez cada dos semanas o incluso menos, dependiendo de la temporada. Además, no necesitan mucha luz, por lo que son ideales para espacios con poca iluminación.

Suculentas:

Al igual que los cactus, las suculentas son plantas que acumulan agua en sus hojas, por lo que también requieren poca cantidad de riego. Son muy versátiles y vienen en una gran variedad de formas y colores, lo que las convierte en una excelente opción para la decoración de interiores.

Planta de serpiente:

Esta planta es conocida por ser prácticamente indestructible. Tolera condiciones de poca luz y no necesita ser regada con frecuencia. Además, es excelente para purificar el aire, por lo que es perfecta para tener en espacios cerrados.

Hiedra inglesa:

La hiedra inglesa es una planta trepadora que requiere poco mantenimiento. Se adapta bien a diferentes tipos de luz y solo necesita ser regada cuando la tierra esté seca. Además, es una planta muy decorativa que puede añadir un toque de naturaleza a cualquier espacio.

Poto:

También conocida como potus, esta planta es perfecta para aquellos que buscan una planta de interior fácil de cuidar. Tolera condiciones de poca luz y solo necesita ser regada ocasionalmente. Además, es una planta trepadora que puede añadir un toque de frescura a cualquier habitación.