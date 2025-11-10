Disfrutá de un pastel de choclo casero, tierno y dorado

El pastel de choclo es un clásico de la gastronomía sudamericana, especialmente en Chile y Perú, donde cada bocado refleja la riqueza de la tradición culinaria local. Este plato combina la dulzura del maíz con el sabor intenso de la carne, creando una comida reconfortante ideal para almuerzos familiares o cenas especiales. Te mostramos cómo prepararlo paso a paso de manera sencilla y deliciosa.

Ingredientes

Para el relleno:

500 g de carne picada de res

2 cebollas grandes, finamente picadas

3 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika o ají color

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva

1 taza de aceitunas negras

1 taza de pasas (opcional)

4 huevos duros, cortados en rodajas

Para la cobertura de choclo:

6 choclos grandes frescos o 5 tazas de maíz congelado

1 taza de leche

3 cucharadas de manteca

1 cucharadita de azúcar (ajustar según gusto)

Sal al gusto

Preparación

1. Relleno:

Calentá un poco de aceite de oliva en una sartén grande y sofreí las cebollas y el ajo hasta que estén transparentes.

Agregá la carne picada, el comino, la paprika, sal y pimienta, y cociná hasta que la carne esté bien cocida.

Incorporá las aceitunas y, si deseás, las pasas. Mezclá bien y retiralo del fuego.

2. Cobertura de choclo:

Si usás choclo fresco, desgraná los granos.

Licuá el maíz con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.

Derrití la manteca en una sartén, añadí la mezcla de maíz y cociná a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que espese. Ajustá el azúcar y la sal al gusto.

3. Montaje:

Precalentá el horno a 180°C.

En una fuente para horno, colocá una capa de relleno, luego las rodajas de huevo duro.

Cubrí con la mezcla de choclo, alisando la superficie con una espátula.

4. Cocción:

Horneá por aproximadamente 30 minutos o hasta que la superficie esté dorada y crujiente.

5. Servicio:

Dejá reposar unos minutos antes de servir. Podés acompañarlo con ensalada fresca para un contraste ideal.