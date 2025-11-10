Estas son las razas de perros con más problemas de salud

Los animales de compañía nos brindan alegría y compañía, pero también requieren cuidados específicos según su raza para garantizar su bienestar y salud. Conocer cuáles razas tienen mejor o peor condición de salud es clave para ofrecerles una vida plena y evitar problemas constantes.

Razas de perros con menor calidad de salud

Aunque algunas razas de perros son famosas por su apariencia, ciertas características físicas las convierten en animales con mayor riesgo de sufrir problemas de salud. Por esta razón, en algunos países europeos se ha prohibido su reproducción y crianza.

En los Países Bajos, razas como el Pequinés, Lhasa Apso y Boston Terrier están incluidas en la lista de reproducción restringida. En Noruega, la crianza de Cavalier King Charles Spaniel y Bulldogs —ingleses y franceses— también está prohibida.

La razón principal es que las características buscadas por los criadores —como el hocico corto, la cabeza achatada o el cuerpo compacto— han afectado negativamente la calidad de vida y la esperanza de vida de estos perros.

Los perros braquicéfalos, como los Pug, presentan desviaciones genéticas que les generan múltiples problemas: hocico muy corto con pliegues, paladar blando y alargado, dificultades respiratorias, imposibilidad de aparearse de manera natural y necesidad de cesárea para nacer, según explica el veterinario Juan Enrique Romero para Infobae.

Los Bulldogs inglés y francés enfrentan problemas similares: dificultades respiratorias y digestivas, dificultad para regular la temperatura corporal, tendencia al sobrepeso y necesidad de inseminación artificial y cesárea para reproducirse.

En resumen, las características que suelen atraer a quienes buscan estas razas terminan causando sufrimiento a los animales. Por ello, países como los Países Bajos y Noruega han prohibido su crianza, argumentando que su reproducción viola los principios de bienestar animal establecidos por la ley.