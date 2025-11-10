Horóscopo chino del lunes 10 de noviembre de 2025: energía y coraje para comenzar la semana

Rata

Comienza la semana con nuevas oportunidades. En el amor, una charla sincera aclara malentendidos. En lo laboral, una propuesta puede abrirte el camino al crecimiento.

Buey

La energía del día te impulsa a moverte, pero mantené los pies en la tierra. En el amor, tu serenidad será clave. En el trabajo, la organización evitará errores.

Tigre

Tu entusiasmo contagia. En el amor, la pasión y la iniciativa revitalizan el vínculo. En lo laboral, un desafío importante te permitirá mostrar tu liderazgo.

Conejo

Aunque el día se presente acelerado, vos sabrás mantener la calma. En el amor, la empatía acerca posturas. En lo profesional, las ideas claras generan buenos resultados.

Dragón

Lunes potente para concretar proyectos. En el amor, la honestidad fortalece la confianza. En el trabajo, tu energía y carisma abren puertas.

Serpiente

Tu intuición será tu mejor guía. En el amor, prestá atención a los gestos más que a las palabras. En lo laboral, elegir con inteligencia el momento justo te asegura el éxito.

Caballo

Tu signo rige el día: energía, pasión y determinación. En el amor, la confianza mutua renueva la relación. En lo laboral, es momento de liderar con convicción.

Cabra

Tu sensibilidad te permite adaptarte al ritmo del día sin perder equilibrio. En el amor, un gesto dulce mejora el vínculo. En lo profesional, colaborá sin perder tu esencia.

Mono

Tu ingenio destaca. En el amor, sorprender con espontaneidad mantiene viva la chispa. En lo laboral, las ideas creativas pueden ser la clave del avance.

Gallo

La organización es tu aliada. En el amor, un gesto de atención sincera cambia el ánimo del día. En lo laboral, la disciplina rinde frutos visibles.

Perro

Tu compromiso te impulsa a dar lo mejor. En el amor, la lealtad sostiene los lazos. En lo laboral, una tarea grupal puede fortalecerse gracias a tu apoyo.

Cerdo

El lunes trae entusiasmo y optimismo. En el amor, disfrutá de los pequeños logros compartidos. En lo profesional, tu buena predisposición abre caminos favorables.