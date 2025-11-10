Mollejas a la parrilla: secretos para un manjar tierno y sabroso

Las mollejas son uno de los manjares favoritos de los amantes de la carne asada. Su textura suave y su sabor característico las convierten en una opción irresistible para cualquier ocasión. Sin embargo, para lograr que queden perfectas, es importante seguir algunos pasos clave.

Limpieza y preparación:

Antes de cocinarlas, es fundamental limpiar bien las mollejas. Sumérgelas en agua con sal durante al menos una hora, cambiando el agua varias veces para eliminar impurezas. Luego, retira cuidadosamente las membranas y el exceso de grasa. Este paso es esencial para obtener una textura tierna y uniforme.

Marinada para realzar el sabor:

Marinar las mollejas antes de llevarlas a la parrilla potencia su sabor y mantiene su jugosidad. Una mezcla de limón, ajo, hierbas frescas y aceite de oliva es perfecta para resaltar su aroma y sabor natural. Deja que reposen en la marinada al menos 30 minutos antes de cocinarlas.

Cocción perfecta:

Precalienta la parrilla a fuego medio-alto y coloca las mollejas en la zona más caliente para sellarlas rápidamente. Esto ayuda a mantener los jugos dentro. Luego, trasládalas a una parte más suave de la parrilla para que se cocinen de manera uniforme, evitando que se quemen por fuera y queden crudas por dentro.

Reposo antes de servir:

Una vez listas, deja reposar las mollejas unos minutos antes de servirlas. Esto permite que los jugos se redistribuyan, logrando un sabor más intenso y una textura aún más jugosa.

Con estos secretos, las mollejas se convertirán en la estrella de tu parrilla, perfectas para compartir en cualquier reunión o comida especial.