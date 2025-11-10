Tarot del colibrí: habrá estabilidad y equilibrio

Carta 1) Cuatro de bastos: estabilidad. Celebración. Alegría. Afectos sinceros.

Carta 2) As de espadas: inicios. Decisión racional y determinada. Claridad intelectual. Justicia. Verdad

Carta 3) Rey de oros: poder. Riqueza. Abundancia. Solidez. Estabilidad. Sentido práctico.

Mensaje final

Una tirada positiva para quienes resuenen con ella. El tarot dice que la persona se encuentra en el punto de un nuevo comienzo en su vida en el que logrará estabilidad y equilibrio en todos los aspectos: salud, economía, en lo profesional, en los afectos y sentimientos. Para llegar a ser un rey seguramente ha trabajado duro y le ha tocado pasar por dificultades, pero no ha cesado en su búsqueda. Se trata de alguien muy racional e inteligente que ahora toma decisiones claras y determinadas, y fundamentalmente, quiere ser justo y actuar con verdad. Es una etapa muy positiva para esta persona, vienen celebraciones, alegría y equilibrio con sus seres más queridos y con un rey de oros, por supuesto abundancia material.