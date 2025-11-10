cocina

Tomates rellenos con arroz y atún: plato saludable y rápido

Los tomates rellenos son un plato fácil y sabroso, ideal para aprovechar los ingredientes de temporada y disfrutar de una comida casera nutritiva.
Vida saludable
lunes, 10 de noviembre de 2025 · 10:53

Los tomates rellenos son un clásico de la cocina casera que combina frescura, sabor y practicidad. Esta receta es ideal para aprovechar los tomates de temporada y disfrutar de un plato nutritivo, ligero y muy sabroso.

Ingredientes (para 6 porciones):

  • 6 tomates medianos
  • 1 taza de arroz cocido
  • 1 lata de atún en agua
  • 1 cebolla pequeña picada
  • 1 pimiento verde picado
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Queso rallado para gratinar

Preparación:

Preparar los tomates: Lava bien los tomates y córtalos por la mitad. Con cuidado, retira la pulpa y resérvala en un bol, dejando las cáscaras intactas.

Mezclar el relleno: En otro bol, combina la pulpa de tomate con el arroz cocido, el atún escurrido, la cebolla, el pimiento, la zanahoria y el ajo. Sazona con sal y pimienta al gusto y mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.

Rellenar y hornear: Rellena cada cáscara de tomate con la mezcla preparada. Espolvorea queso rallado por encima y lleva los tomates al horno precalentado a 180?°C durante 20 minutos, o hasta que el queso esté dorado y burbujeante.

Servir: Retira los tomates del horno y sírvelos calientes. Puedes acompañarlos con una ensalada fresca o con arroz blanco para un plato completo y equilibrado.

Tip: Para un toque extra de sabor, añade hierbas frescas como albahaca o perejil al relleno antes de hornear.

