Bondiola de cerdo braseada: receta tradicional y llena de sabor

La bondiola de cerdo braseada es un plato clásico que nunca falla. Con un tiempo de cocción moderado y un poco de paciencia, podrás sorprender a tus invitados con un platillo jugoso, aromático y muy sofisticado.

Ingredientes (para 4-6 personas)

1 kg de bondiola de cerdo

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla grande, en rodajas

3 dientes de ajo, picados

1 zanahoria, pelada y cortada en rodajas

1 pimiento rojo, en tiras

1 taza de vino tinto

2 tazas de caldo de carne

Sal y pimienta al gusto

Hierbas frescas: tomillo, romero y laurel

Preparación

Precalentar el horno a 180?°C. En una olla grande y apta para horno, calienta el aceite a fuego medio-alto. Sellar la bondiola por todos los lados hasta que esté dorada. Retírala y reserva. En la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento hasta que estén tiernos y fragantes. Añade el vino tinto y deja reducir a la mitad, concentrando los sabores. Vuelve a colocar la bondiola en la olla y agrega el caldo de carne. Incorpora las hierbas frescas y sazona con sal y pimienta al gusto. Tapa la olla y hornea durante 2 horas, o hasta que la carne esté tierna y se deshaga con facilidad.

Para servir

Sirve la bondiola acompañada de puré de papas, arroz blanco o una ensalada fresca. Este platillo promete conquistar a todos con su sabor intenso y su textura jugosa.