Bondiola de cerdo braseada: receta tradicional y llena de sabor

La bondiola de cerdo braseada es un plato tradicional, jugoso y lleno de sabor, perfecto para sorprender en cualquier mesa.
martes, 11 de noviembre de 2025 · 11:09

La bondiola de cerdo braseada es un plato clásico que nunca falla. Con un tiempo de cocción moderado y un poco de paciencia, podrás sorprender a tus invitados con un platillo jugoso, aromático y muy sofisticado.

Ingredientes (para 4-6 personas)

  • 1 kg de bondiola de cerdo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cebolla grande, en rodajas
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 1 zanahoria, pelada y cortada en rodajas
  • 1 pimiento rojo, en tiras
  • 1 taza de vino tinto
  • 2 tazas de caldo de carne
  • Sal y pimienta al gusto
  • Hierbas frescas: tomillo, romero y laurel

Preparación

  1. Precalentar el horno a 180?°C.
  2. En una olla grande y apta para horno, calienta el aceite a fuego medio-alto.
  3. Sellar la bondiola por todos los lados hasta que esté dorada. Retírala y reserva.
  4. En la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento hasta que estén tiernos y fragantes.
  5. Añade el vino tinto y deja reducir a la mitad, concentrando los sabores.
  6. Vuelve a colocar la bondiola en la olla y agrega el caldo de carne.
  7. Incorpora las hierbas frescas y sazona con sal y pimienta al gusto.
  8. Tapa la olla y hornea durante 2 horas, o hasta que la carne esté tierna y se deshaga con facilidad.

Para servir

Sirve la bondiola acompañada de puré de papas, arroz blanco o una ensalada fresca. Este platillo promete conquistar a todos con su sabor intenso y su textura jugosa.

