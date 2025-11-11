Bondiola de cerdo braseada: receta tradicional y llena de sabor

cocina
Bondiola de cerdo braseada: receta tradicional y llena de saborLa bondiola de cerdo braseada es un plato tradicional, jugoso y lleno de sabor, perfecto para sorprender en cualquier mesa.
martes, 11 de noviembre de 2025 · 11:09
La bondiola de cerdo braseada es un plato clásico que nunca falla. Con un tiempo de cocción moderado y un poco de paciencia, podrás sorprender a tus invitados con un platillo jugoso, aromático y muy sofisticado.
Ingredientes (para 4-6 personas)
- 1 kg de bondiola de cerdo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cebolla grande, en rodajas
- 3 dientes de ajo, picados
- 1 zanahoria, pelada y cortada en rodajas
- 1 pimiento rojo, en tiras
- 1 taza de vino tinto
- 2 tazas de caldo de carne
- Sal y pimienta al gusto
- Hierbas frescas: tomillo, romero y laurel
Preparación
- Precalentar el horno a 180?°C.
- En una olla grande y apta para horno, calienta el aceite a fuego medio-alto.
- Sellar la bondiola por todos los lados hasta que esté dorada. Retírala y reserva.
- En la misma olla, sofríe la cebolla, el ajo, la zanahoria y el pimiento hasta que estén tiernos y fragantes.
- Añade el vino tinto y deja reducir a la mitad, concentrando los sabores.
- Vuelve a colocar la bondiola en la olla y agrega el caldo de carne.
- Incorpora las hierbas frescas y sazona con sal y pimienta al gusto.
- Tapa la olla y hornea durante 2 horas, o hasta que la carne esté tierna y se deshaga con facilidad.
Para servir
Sirve la bondiola acompañada de puré de papas, arroz blanco o una ensalada fresca. Este platillo promete conquistar a todos con su sabor intenso y su textura jugosa.