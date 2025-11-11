Ensalada fresca de huevo, repollo y choclo

cocina
Ensalada fresca de huevo, repollo y chocloUna ensalada fresca y colorida, fácil de preparar y llena de sabor, ideal para acompañar cualquier plato o disfrutar sola como comida ligera.
Una ensalada colorida y refrescante es el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Su combinación de texturas y sabores la hace deliciosa y, además, es muy fácil de preparar. Lo mejor es que puedes ajustar los ingredientes según tus gustos.
Ingredientes (para 4 personas)
- 4 huevos
- 1/4 de repollo blanco
- 1/4 de repollo colorado
- 1 lata de choclo (maíz) dulce, escurrido
- Mayonesa al gusto
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Cocinar los huevos: Hierve los huevos durante 10 minutos hasta que queden duros. Luego, pásalos por agua fría, pélalos y córtalos en cuartos o rodajas según prefieras.
Preparar el repollo: Lava y corta finamente el repollo blanco y el colorado. Tirar las hojas en tiras finas mejora la textura de la ensalada.
Mezclar los ingredientes: En un bol grande, combina el repollo con el choclo escurrido. Mezcla bien para distribuir uniformemente los ingredientes.
Añadir los huevos: Incorpora los huevos cocidos a la mezcla de repollo y choclo.
Condimentar: Agrega mayonesa al gusto, empezando con unas cucharadas y ajustando según prefieras. Sazona con sal y pimienta. Mezcla suavemente para no romper los huevos.
Reposar: Deja la ensalada en el refrigerador durante al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren.
Presentación
Sirve esta ensalada fresca como acompañamiento de carnes, pollos o platos principales, o disfrútala sola como una comida ligera, nutritiva y llena de color.