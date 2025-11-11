cocina

Ensalada fresca de huevo, repollo y choclo

Una ensalada fresca y colorida, fácil de preparar y llena de sabor, ideal para acompañar cualquier plato o disfrutar sola como comida ligera.
martes, 11 de noviembre de 2025 · 11:18

Una ensalada colorida y refrescante es el acompañamiento perfecto para cualquier comida. Su combinación de texturas y sabores la hace deliciosa y, además, es muy fácil de preparar. Lo mejor es que puedes ajustar los ingredientes según tus gustos.

Ingredientes (para 4 personas)

  • 4 huevos
  • 1/4 de repollo blanco
  • 1/4 de repollo colorado
  • 1 lata de choclo (maíz) dulce, escurrido
  • Mayonesa al gusto
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Cocinar los huevos: Hierve los huevos durante 10 minutos hasta que queden duros. Luego, pásalos por agua fría, pélalos y córtalos en cuartos o rodajas según prefieras.

Preparar el repollo: Lava y corta finamente el repollo blanco y el colorado. Tirar las hojas en tiras finas mejora la textura de la ensalada.

Mezclar los ingredientes: En un bol grande, combina el repollo con el choclo escurrido. Mezcla bien para distribuir uniformemente los ingredientes.

Añadir los huevos: Incorpora los huevos cocidos a la mezcla de repollo y choclo.

Condimentar: Agrega mayonesa al gusto, empezando con unas cucharadas y ajustando según prefieras. Sazona con sal y pimienta. Mezcla suavemente para no romper los huevos.

Reposar: Deja la ensalada en el refrigerador durante al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren.

Presentación

Sirve esta ensalada fresca como acompañamiento de carnes, pollos o platos principales, o disfrútala sola como una comida ligera, nutritiva y llena de color.

