Los cinco signos del zodíaco que se rompen por dentro, pero nadie lo nota

Astrología
Los cinco signos del zodíaco que se rompen por dentro, pero nadie lo notaEstos cinco signos del zodíaco saben sostenerse en silencio. Su fortaleza no está en no sentir, sino en seguir adelante aun cuando el alma les pesa más de lo que muestran.
Algunas personas pueden sonreír mientras se desmoronan por dentro. No es falsedad: es fortaleza. Aprendieron a sostenerse solos, a no preocupar a nadie y a sanar en silencio. Estos signos del zodíaco esconden su dolor detrás de una calma aparente.
Capricornio: No muestra su fragilidad porque siente que debe ser fuerte. Carga con responsabilidades incluso cuando no puede más. Su dolor se esconde detrás del deber y la compostura.
Leo: Brilla por fuera, pero muchas veces su luz oculta el cansancio y la tristeza. No quiere que lo vean vulnerable, por eso se muestra alegre aunque por dentro esté apagado.
Virgo: Analiza tanto lo que siente que termina reprimiendo sus emociones. No se permite quebrarse: prefiere resolver, ordenar y seguir. Pero su mente a veces carga más de lo que puede soportar.
Cáncer: Ama, cuida y da, incluso cuando necesita lo mismo. Se guarda las lágrimas para no preocupar a nadie. Su sensibilidad lo hace fuerte, pero también lo deja agotado.
Escorpio: Sufre en silencio. Su orgullo y su intensidad lo llevan a guardarse el dolor hasta que puede transformarlo. Nadie nota cuánto le duele, porque lo disfraza de control.