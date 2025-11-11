Los 4 signos que aman tanto que se olvidan de sí mismos

Astrología
Los 4 signos que aman tanto que se olvidan de sí mismosEstos cuatro signos del zodíaco aman con entrega y sinceridad, pero su gran lección es aprender que dar demasiado también puede doler.
Hay personas que aman con el alma, sin cálculo ni medida. Entregan todo, incluso cuando no siempre reciben lo mismo. Su forma de amar es pura y desinteresada, pero a veces eso las deja vacías. Estos signos del zodíaco sienten que amar es dar, aunque eso signifique quedarse sin fuerzas.
Cáncer: Ama sin límites. Se preocupa, cuida y da más de lo que puede. Su corazón se entrega sin reservas, pero muchas veces se queda esperando la misma dedicación que ofrece. Aprende a amar sin olvidarse de sí mismo.
Piscis: Vive el amor como un acto de entrega total. Se fusiona emocionalmente con el otro, al punto de sentir lo que el otro siente. A veces confunde empatía con sacrificio, y termina perdiéndose en su propia sensibilidad.
Libra: Busca armonía incluso a costa de su bienestar. Cede, comprende y perdona con facilidad. Le cuesta poner límites porque teme perder el equilibrio del vínculo, aunque eso lo deje herido.
Virgo: Su amor se demuestra en hechos, no en palabras. Hace todo por el otro, pero rara vez pide algo a cambio. Cuando siente que no lo valoran, se encierra en su silencio, intentando sanar con trabajo o distancia.