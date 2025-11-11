Astrología

Los 4 signos que aman tanto que se olvidan de sí mismos

Estos cuatro signos del zodíaco aman con entrega y sinceridad, pero su gran lección es aprender que dar demasiado también puede doler.
martes, 11 de noviembre de 2025 · 10:35

Hay personas que aman con el alma, sin cálculo ni medida. Entregan todo, incluso cuando no siempre reciben lo mismo. Su forma de amar es pura y desinteresada, pero a veces eso las deja vacías. Estos signos del zodíaco sienten que amar es dar, aunque eso signifique quedarse sin fuerzas.

Cáncer: Ama sin límites. Se preocupa, cuida y da más de lo que puede. Su corazón se entrega sin reservas, pero muchas veces se queda esperando la misma dedicación que ofrece. Aprende a amar sin olvidarse de sí mismo.

Piscis: Vive el amor como un acto de entrega total. Se fusiona emocionalmente con el otro, al punto de sentir lo que el otro siente. A veces confunde empatía con sacrificio, y termina perdiéndose en su propia sensibilidad.

Libra: Busca armonía incluso a costa de su bienestar. Cede, comprende y perdona con facilidad. Le cuesta poner límites porque teme perder el equilibrio del vínculo, aunque eso lo deje herido.

Virgo: Su amor se demuestra en hechos, no en palabras. Hace todo por el otro, pero rara vez pide algo a cambio. Cuando siente que no lo valoran, se encierra en su silencio, intentando sanar con trabajo o distancia.

