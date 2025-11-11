Tarot del colibrí: llegan importantes transformaciones

Carta 1) El diablo: instintos. Miedos. Apegos. Tentaciones. Vicios.

Carta 2) La rueda de la fortuna: grandes cambios. Giros de 180°. Suerte. Logros.

Carta 3) La fuerza: voluntad. Tesón. Dominio de los impulsos. Paciencia. Ternura.

Mensaje final

La persona ha caído en pensamientos y comportamientos tóxicos. Tal vez miedos, obsesiones, tentaciones, vicios, que no le han traído cosas buenas a su vida y que pueden incluso haber afectado a otros, pero llegan cambios por destino a su vida. Son grandes giros y transformaciones que la colocan en otro lugar donde la suerte estará de su lado y su vida será totalmente diferente. Los cambios por destino suceden quiera o no este alguien, por decirlo de alguna manera, fuera de su voluntad. No obstante, la carta de la fuerza al final de la tirada, dice que la persona sabrá apropiarse de dichas transformaciones para fortalecerse y elevarse humanamente. Tomará las riendas de su vida y ejercerá el control de sus impulsos. La fuerza trae estabilidad, armonía, paciencia y madurez. Dice el tarot que en adelante esta persona tomará decisiones equilibradas y no se dejará arrastrar por comportamientos negativos, tendrá la fuerza necesaria para hacer las cosas bien y alcanzar la vida digna que ansía. Dios no ha abandonado a esta persona, no la deja hundir en el barro, le da el empujón necesario para ir por el buen camino. Hermoso mensaje para quienes resuenen con él!!