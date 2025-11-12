Cómo hacer budín navideño sin gluten: esponjoso, aromático y fácil

Con la llegada de diciembre, los aromas típicos de la Navidad vuelven a llenar la cocina: la ralladura de naranja, la vainilla y las frutas secas anuncian que se acerca el tiempo de celebrar. Entre las recetas más tradicionales de las Fiestas, el budín navideño ocupa un lugar especial por su textura esponjosa y su sabor reconfortante.

Esta versión sin TACC es perfecta para quienes no pueden consumir gluten o simplemente buscan una opción más liviana, pero sin renunciar al encanto del clásico. Es fácil de preparar, húmeda, aromática y se conserva varios días, ideal para disfrutar con una taza de té o café.

Ingredientes:

3 huevos

1 taza de azúcar (común o mascabo)

½ taza de aceite neutro (de girasol o maíz)

½ taza de jugo de naranja natural

Ralladura de 1 naranja

2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería)

1 cucharada de polvo de hornear sin gluten

½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso:

Batir los huevos y el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa. Incorporar los líquidos: agregar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, mezclando bien. Añadir los secos: sumar la harina sin TACC y el polvo de hornear, integrando de forma envolvente hasta lograr una masa suave. Agregar las frutas: incorporar las frutas secas o confitadas previamente enharinadas para evitar que se hundan durante la cocción. Hornear: volcar la preparación en un molde para budín enmantecado o forrado con papel manteca y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco. Enfriar y decorar: dejar enfriar antes de desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable o cubrir con un glaseado liviano.

Tip navideño:

Podés reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y añadir una cucharadita de canela o jengibre en polvo para darle un toque especiado y aún más festivo.