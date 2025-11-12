cocina

Cómo hacer budín navideño sin gluten: esponjoso, aromático y fácil

Con el aroma inconfundible de la naranja, la vainilla y las frutas secas, este budín sin gluten conserva toda la humedad y el sabor del clásico navideño.
miércoles, 12 de noviembre de 2025 · 12:21

Con la llegada de diciembre, los aromas típicos de la Navidad vuelven a llenar la cocina: la ralladura de naranja, la vainilla y las frutas secas anuncian que se acerca el tiempo de celebrar. Entre las recetas más tradicionales de las Fiestas, el budín navideño ocupa un lugar especial por su textura esponjosa y su sabor reconfortante.

Esta versión sin TACC es perfecta para quienes no pueden consumir gluten o simplemente buscan una opción más liviana, pero sin renunciar al encanto del clásico. Es fácil de preparar, húmeda, aromática y se conserva varios días, ideal para disfrutar con una taza de té o café.

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 1 taza de azúcar (común o mascabo)
  • ½ taza de aceite neutro (de girasol o maíz)
  • ½ taza de jugo de naranja natural
  • Ralladura de 1 naranja
  • 2 tazas de harina sin TACC (mezcla apta para repostería)
  • 1 cucharada de polvo de hornear sin gluten
  • ½ taza de frutas secas o confitadas (nueces, almendras, pasas, etc.)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso:

  1. Batir los huevos y el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa.
  2. Incorporar los líquidos: agregar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, mezclando bien.
  3. Añadir los secos: sumar la harina sin TACC y el polvo de hornear, integrando de forma envolvente hasta lograr una masa suave.
  4. Agregar las frutas: incorporar las frutas secas o confitadas previamente enharinadas para evitar que se hundan durante la cocción.
  5. Hornear: volcar la preparación en un molde para budín enmantecado o forrado con papel manteca y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, salga seco.
  6. Enfriar y decorar: dejar enfriar antes de desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable o cubrir con un glaseado liviano.

Tip navideño:

Podés reemplazar el jugo de naranja por leche vegetal y añadir una cucharadita de canela o jengibre en polvo para darle un toque especiado y aún más festivo.

