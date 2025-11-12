El nuevo presidente de Bolivia y Córdoba

Rodrigo Paz Pereira está cumpliendo sus primeros días como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. En el acto de asunción del sábado pasado, volvió a prometer capitalismo para todos, una lluvia de inversiones extranjeras y se mostró feliz de “reinsertar” a Bolivia en el mundo y volver a “las históricas relaciones” con los Estados Unidos. En otra parte de su discurso, recordó sus tiempos de exilio en Argentina, Chile y Ecuador, cuando su familia era perseguida política de la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Él mismo nació en el exilio, en Santiago de Compostela, cuando una dictadura anterior había expulsado a su padre, Jaime Paz Zamora, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Lo que no dijo el nuevo presidente de Bolivia es cómo hace para combinar sus abrazos con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, el enviado especial de Donald Trump, su adhesión al capitalismo neoliberal, con su historia de exiliado, ya que la causa de aquel exilio fue justamente el Plan Cóndor, un plan de Estados Unidos para imponer ese neoliberalismo a través de dictaduras genocidas.

Aquel seminarista en Villa Allende

La historia del nuevo presidente boliviano nos lleva a su padre, Jaime Paz Zamora, también ex presidente de Bolivia.

Estamos en la segunda mitad de la década de 1950, cuando al Convento de San Alfonso, Villa Allende, sede de los padres redentoristas, llega un jovencito boliviano llamado Jaime Paz Zamora. Entra al seminario y durante dos años se forma en teología y filosofía. Durante esos años fue un vecino más de Villa Allende, ya que salía del seminario y era un hijo más de la familia Morón Maldonado Allende, una familia tradicional con 11 hijos.

Compartía seminario con Francisco Luchesse, quien luego en 1962 fundó la Asociación Civil Bethel, hoy conocida como la Casa del Padre Luchesse. Pero también estaba en el seminario de Villa Allende un hermano menor de Jaime, Néstor Paz Zamora, quien luego sería guerrillero del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla creada por Ernesto Che Guevara en Bolivia. Néstor fue importante en la Guerrilla de Teoponte, en la zona de La Paz, y murió de inanición en 1970, un 8 de octubre igual que el Che. Y también igual que el Che, dejó un diario de campaña, en forma de diálogo con Dios y mensaje de amor y lucha por un mundo mejor.

Jaime también abandonó el seminario de Villa Allende, volvió a Bolivia y se volvió a ir de Bolivia porque el país estaba sumido en la dictadura de René Barrientos, el dictador que mandó a asesinar al Che. Estudió en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y allí conoció a su esposa española. En 1967 nació en Galicia su hijo, hoy presidente Rodrigo Paz Pereira. Jaime volvió a Bolivia en 1969 y en 1971 creó en Bolivia el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario). Pero en los años ’70 la familia volvió a exiliarse, durante la dictadura de Banzer Suárez.

Luego en 1980 sufrió un atentado del narcodictador Luis García Meza en el avión en el que viajaba y si bien salvó su vida, quedó todo quemado, incluso el rostro. Cuando volvió la democracia, fue vicepresidente de Hernán Siles Zuazo, fundador del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) y de la Revolución Boliviana de 1952 junto a Víctor Paz Estenssoro, tío de Jaime.

Finalmente, Jaime fue presidente de Bolivia desde 1989 hasta 1993. A pesar de salir tercero, se alió con el dictador (los dictadores nunca son ex) Banzer Suárez, que había salido segundo en las elecciones, y así pudo ser proclamado presidente. Ya en el gobierno, se olvidó de los sueños de justicia social de aquel joven seminarista de Villa Allende, y se subió a la ola neoliberal que recorría el mundo. Tan es así que inauguró el proceso de privatizaciones que luego profundizaría Gonzalo Sánchez de Lozada.

El unitario de Calamuchita

Los Paz son una familia de alcurnia, de la clase dominante de Tarija, la región del sur de Bolivia, rica en gas y petróleo. De esta familia tarijeña, como ya se reseñó, salieron tres presidentes bolivianos: Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora y el actual: Rodrigo Paz Pereira.

Pero el origen de esta familia también nos trae hasta Córdoba, en este caso al siglo XIX. Nos situamos en el Valle de Calamuchita, más precisamente en Santa Rosa, cuando era una estancia, antes de constituirse como pueblo. El año de la independencia, 1816, nació Paulino Rafael María Paz, quien luego estudiaría abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Paulino era hijo de Juan Casimiro Paz, primo del General José María Paz, y, como él, ferviente unitario. Por eso, en 1841, durante el gobierno federal de Juan Manuel de Rosas, toda la familia Paz emprende el camino del exilio. Por el Valle de Punilla, hacia La Rioja, y luego al norte para asentarse definitivamente en Tarija, cuando era parte de la Argentina. En realidad, Tarija fue motivo de disputas fronterizas entre Bolivia y Argentina durante casi todo el siglo XIX, hasta que, en 1889, por un tratado bilateral, quedó para Bolivia, a cambio de la Puna de Atacama, que fue el Territorio Nacional de Los Andes, luego dividido entre Catamarca (Antofagasta de la Sierra), Salta (Pastos Grandes) y Jujuy (Susques).

Sea como sea, en Tarija se asentaron los Paz y, después de la caída de Rosas, cuando todos se volvieron a Córdoba, Paulino no lo hizo. Se quedó allá y se casó con una tarijeña llamada Genoveva Arce, con quien tuvieron cuatro hijos, uno de ellos Domingo Paz Arce, fundador de la Universidad de Tarija, y cuyo nombre lleva una de las calles principales de la ciudad. Domingo tuvo tres hijos, uno de ellos René Paz Rojas, a su vez, padre de Néstor Paz Galarza, militar y héroe de la Guerra del Chaco. Él tuvo cinco hijos, entre ellos, aquellos dos seminaristas redentoristas de Villa Allende: Néstor y Jaime, uno guerrillero guevarista que dio la vida por un mundo más justo y humano, y el otro presidente neoliberal de Bolivia. Y de ese ex seminarista, fundador del MIR, exiliado político y presidente neoliberal, nació Rodrigo Paz Pereira.

Es decir, que el nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es hijo de un presidente, sobrino de un guerrillero, sobrino nieto de otro presidente, nieto de un héroe de guerra, tataranieto del fundador de la universidad de Tarija y chosnonieto de Paulino, aquel cordobés de Calamuchita, sobrino del General Paz.

