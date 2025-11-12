Galletas de naranja caseras y sanas para acompañar el mate

Las galletas de naranja son un clásico que nunca pasa de moda, ideales para acompañar el mate o disfrutar con un café por la tarde. Pero si buscas cuidar tu salud sin renunciar al sabor, esta versión es perfecta: no lleva harina, azúcar ni aceite, y sigue siendo deliciosa. Con una textura húmeda por dentro y crocante por fuera, estas galletas combinan lo mejor de la tradición con ingredientes nutritivos, como almendras, avena y naranja fresca. Además, son fáciles de preparar y aportan proteínas, fibra y vitamina C, convirtiéndose en una opción saludable para toda la familia.

Ingredientes (para unas 12 galletas):

Noticias Relacionadas Bondiola de cerdo braseada: receta tradicional y llena de sabor

2 naranjas (jugo y ralladura)

1 taza de almendras molidas

1/2 taza de copos de avena

1 huevo

1/4 cdta. de esencia de vainilla (opcional)

1/4 cdta. de polvo de hornear

Una pizca de sal

Endulzante natural al gusto (estevia, miel o dátiles triturados)

Preparación paso a paso:

Precalentar el horno: Enciende el horno a 180?°C para que alcance la temperatura adecuada mientras preparas la masa.

Mezclar líquidos: En un bol, combina el jugo y la ralladura de naranja con el huevo, el endulzante y la esencia de vainilla. Bate suavemente hasta integrar.

Agregar secos: Incorpora los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la sal. Mezcla hasta formar una masa homogénea y ligeramente pegajosa.

Formar las galletas: Toma porciones de masa y haz bolitas con las manos. Aplástalas ligeramente y colócalas sobre una bandeja cubierta con papel manteca.

Hornear: Cocina las galletas durante 12 minutos o hasta que los bordes estén dorados.

Enfriar y servir: Retira del horno y deja enfriar antes de disfrutar.

Tip saludable: Puedes variar el endulzante natural según tu preferencia y añadir un toque de canela o jengibre para darle un aroma diferente.