Galletas de naranja caseras y sanas para acompañar el mate

Galletas de naranja caseras y sanas para acompañar el mateHúmedas por dentro y crocantes por fuera, no contienen harina, azúcar ni aceite, pero conservan todo el sabor de la receta tradicional.
Las galletas de naranja son un clásico que nunca pasa de moda, ideales para acompañar el mate o disfrutar con un café por la tarde. Pero si buscas cuidar tu salud sin renunciar al sabor, esta versión es perfecta: no lleva harina, azúcar ni aceite, y sigue siendo deliciosa. Con una textura húmeda por dentro y crocante por fuera, estas galletas combinan lo mejor de la tradición con ingredientes nutritivos, como almendras, avena y naranja fresca. Además, son fáciles de preparar y aportan proteínas, fibra y vitamina C, convirtiéndose en una opción saludable para toda la familia.
Ingredientes (para unas 12 galletas):
- 2 naranjas (jugo y ralladura)
- 1 taza de almendras molidas
- 1/2 taza de copos de avena
- 1 huevo
- 1/4 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
- 1/4 cdta. de polvo de hornear
- Una pizca de sal
- Endulzante natural al gusto (estevia, miel o dátiles triturados)
Preparación paso a paso:
Precalentar el horno: Enciende el horno a 180?°C para que alcance la temperatura adecuada mientras preparas la masa.
Mezclar líquidos: En un bol, combina el jugo y la ralladura de naranja con el huevo, el endulzante y la esencia de vainilla. Bate suavemente hasta integrar.
Agregar secos: Incorpora los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la sal. Mezcla hasta formar una masa homogénea y ligeramente pegajosa.
Formar las galletas: Toma porciones de masa y haz bolitas con las manos. Aplástalas ligeramente y colócalas sobre una bandeja cubierta con papel manteca.
Hornear: Cocina las galletas durante 12 minutos o hasta que los bordes estén dorados.
Enfriar y servir: Retira del horno y deja enfriar antes de disfrutar.
Tip saludable: Puedes variar el endulzante natural según tu preferencia y añadir un toque de canela o jengibre para darle un aroma diferente.