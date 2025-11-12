Horoscopo chino: estos son los signos menos cariñosos

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino.

A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos del que son felices quedándose en casa

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo.

Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino menos cariñosos, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Dragón

Según revela la astrología oriental, los nacidos bajo este signo del zodíaco del horóscopo chino son personas fuertes y poderosas.

Son seres muy intensos, pero no les gusta mostrarse vulnerables ante el resto. Esto los lleva a cerrarse y evitar hacer grandes despliegues de cariño, especialmente en público.

Perro

Para la astrología oriental, aquellas personas que tienen a este signo del zodíaco del horóscopo chino como regente en el horóscopo chino son personas muy relajadas, y se brinda de lleno al amor.

Sin embargo, prefieren mantener todo esto en el ámbito de su intimidad, por lo que pueden parecer muy fríos ante los ojos de los demás.

Buey

De acuerdo con lo que indica la astrología oriental para este signo del zodíaco del horóscopo chino, este animal forma parte de grandes vínculos, pero prefiere mantener todo puertas a dentro.

Odia llamar la atención y ser el centro de las miradas, por lo que termina siendo muy introvertido y así concentrar todo su amor para su ser querido.