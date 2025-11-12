Tarot del colibrí: oportunidades de expansión y crecimiento

Carta 1) Ocho de copas: irse. Abandonar un lugar o situación. Emprender un camino nuevo.

Carta 2) El mundo: fin de ciclo y nuevo comienzo. Cambios. Transformaciones. Buena suerte.

Carta 3) La justicia: orden. Ley. Equidad. Verdad.



Mensaje final

Un ciclo de vida finaliza para dar lugar a uno nuevo. La persona se aleja de lugares, personas o situaciones que son insatisfactorias. Dicen las cartas que pueden haber existido en su momento fuertes vínculos emocionales allí donde este alguien se encontraba, pero ahora ya no aportan a su crecimiento y la persona necesita cambiar, buscar un nuevo rumbo para su vida. Ha reflexionado y como resultado de esa reflexión toma la decisión de dejar algo atrás y empezar una etapa renovada que traerá nuevas oportunidades, expansión, crecimiento, logros y el orden que su vida estaba necesitando a través de la búsqueda de la justicia, el balance, y la verdad. Los pronósticos son excelentes para lo que vendrá.