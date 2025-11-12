Tortas fritas caseras con grasa: la receta tradicional de las abuelas

Las tortas fritas son una de las preparaciones más queridas de la cocina argentina y un símbolo de los domingos en familia. Su historia se remonta a la época colonial, cuando se elaboraban con ingredientes simples y se cocinaban al fuego con el agua de lluvia recién caída. Con el tiempo, esta receta se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una de las favoritas de las mesas criollas.

La clave está en la grasa: es el ingrediente que les otorga esa textura tierna por dentro y crocante por fuera, además del sabor inconfundible que no se logra con aceite. Aunque existen versiones más livianas, la receta tradicional sigue siendo la preferida de quienes valoran los sabores auténticos y el espíritu de la cocina casera.

Ingredientes:

500 g de harina leudante (o harina común + 1 cdta. de polvo de hornear)

2 cdtas. de sal

4 cdas. de grasa (derretida)

120 ml de agua tibia

Grasa vacuna para freír, cantidad necesaria

Azúcar, a gusto (opcional)

Preparación paso a paso:

En un bowl, colocar la harina tamizada junto con la sal. Agregar en el centro la grasa derretida a temperatura ambiente. Amasar con la punta de los dedos e incorporar de a poco el agua tibia. Continuar amasando hasta obtener un bollo liso y elástico. Trabajar la masa enérgicamente hasta que se formen pequeñas ampollas en la superficie. Cubrir con un paño y dejar reposar entre 1 y 2 horas. Formar pequeñas pelotitas, aplastarlas con la mano y pincharlas con un tenedor. Freír en abundante grasa bien caliente hasta que estén doradas. Retirar con espumadera, colocar sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar si se desea.

Tip:

Si preferís una versión salada, omití el azúcar y rellenalas con jamón crudo, queso o lo que tengas a mano. También se pueden acompañar con dulce de leche o miel para una merienda más golosa.