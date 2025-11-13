Brochettes de pollo: una receta fácil y deliciosa

¿Quieres sorprender a tus invitados o disfrutar de una cena especial en casa sin complicarte? Las brochettes de pollo son la opción perfecta: un plato colorido, saludable y muy fácil de preparar que se convertirá en el protagonista de tu mesa.

Ingredientes:

Noticias Relacionadas Tortas fritas caseras con grasa: la receta tradicional de las abuelas

500 g de pechuga de pollo, cortada en cubos

1 pimiento rojo, cortado en trozos

1 pimiento verde, cortado en trozos

1 cebolla, cortada en trozos

Champiñones lavados y enteros

3 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo picados

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de pimentón

Sal y pimienta al gusto

Instrucciones:

1. Prepara el adobo:

En un tazón, mezcla el aceite de oliva, el ajo picado, el jugo de limón, el pimentón, la sal y la pimienta. Este adobo le dará un sabor único y jugoso a tus brochettes.

2. Marina el pollo:

Coloca los cubos de pollo en un recipiente y vierte el adobo sobre ellos. Asegúrate de que todos los trozos queden bien cubiertos. Deja reposar en el refrigerador durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren perfectamente.

3. Monta las brochettes:

Ensarta en los palillos de brocheta los cubos de pollo alternando con los pimientos, la cebolla y los champiñones. Esto no solo hará que tus brochettes luzcan apetitosas, sino que permitirá que los sabores se mezclen durante la cocción.

4. Cocina a la parrilla:

Precalienta la parrilla a fuego medio-alto y coloca las brochettes. Cocina durante 10-15 minutos, girándolas ocasionalmente, hasta que el pollo esté completamente cocido y los vegetales tiernos.

5. Sirve y disfruta:

Retira las brochettes de la parrilla y sírvelas calientes. Puedes acompañarlas con arroz, ensalada o tu guarnición favorita.

Tip extra: Si no tienes parrilla, puedes cocinarlas en el horno a 200 °C durante 15-20 minutos, dándoles vuelta a la mitad del tiempo para que se doren por todos lados.

Las brochettes de pollo son versátiles, deliciosas y fáciles de hacer. Perfectas para reuniones, cenas rápidas o simplemente para darte un gusto sin complicaciones.