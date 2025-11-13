Horóscopo chino: los tres signos menos celosos con sus parejas

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino menos celosos con sus parejas, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Dragón

En el primer puesto se ubica el signo del zodíaco del Dragón. De acuerdo con la astrología oriental, está más ocupado en su agitada vida social y su trabajo como para pensar en celos. Se enfoca en sí mismo, de manera que tiene mucha confianza en él. Según indica el horóscopo chino, el Dragón considera a los celos como síntoma de debilidad y señal de desconfianza a su pareja, lo cual, no es aceptable para él.

Rata

En el segundo puesto, se encuentra este signo del zodíaco del horóscopo chino. Disfruta su vida al máximo, vive en el presente y no se anticipa a los hechos. Si bien es imaginativo, de acuerdo con la astrología oriental, su mente no juega con acontecimientos que no forman parte de la realidad. Además, el drama no es algo que sea intrínseco en la Rata. Es un signo de espíritu libre y rara vez tiene relaciones estables porque no le gusta sentirse controlado o limitado.

Tigre

Y en el tercer puesto de esta clasificación, se ubica el signo del zodíaco que rige este año 2022. Es el signo más independiente del horóscopo chino por lo que no concibe a los celos como algo positivo. Ama su libertad y le permite a su pareja ser libre, pero espera recibir lo mismo a cambio. De acuerdo a la astrología oriental, el Tigre es lógico y racional; sus relaciones se basan en la amistad y valores, por lo que la desconfianza no está en su vocabulario.