Los cuatro signos del zodíaco que sienten cuando algo no está bien

Algunas personas tienen una intuición tan fina que perciben cambios de energía, silencios extraños y emociones ocultas antes de que los demás siquiera lo noten. No necesitan pruebas ni explicaciones: simplemente lo sienten. Estos signos del zodíaco detectan cuando algo no encaja, aun cuando todo parece normal.

Cáncer: Su intuición emocional es prácticamente un radar. Percibe tensiones, distancias y tristezas que los demás esconden. Siente el ambiente antes que las palabras. Cuando algo no está bien, su alma lo sabe primero.

Piscis: Lee energías y gestos mínimos. Puede percibir una mentira suave, un cambio de humor o un pensamiento no dicho. Su sensibilidad es tan profunda que, a veces, se abruma con lo que capta sin querer.

Escorpio: No se le escapa nada. Detecta secretos, emociones reprimidas y verdades incómodas. Su mirada atraviesa máscaras y apariencias. Cuando algo está fuera de lugar, lo siente en el cuerpo.

Virgo: Su intuición es lógica, pero igual de poderosa. Observa detalles que nadie ve: un gesto, un silencio, una palabra fuera de contexto. No necesita misticismo para darse cuenta de que algo cambió.