Los dos signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más calculadores

Cada signo del zodíaco es único en cuanto a sus características y cualidades. Sin embargo, las personas que nacen bajo su influencia tienen diferencias significativas, ya que algunas reflejan completamente su guía astrológica mientras que otras solo presentan similitudes parciales.

Si eres una persona que cree en la numerología y en la influencia de los astros en tu vida, entonces te recomendamos leer este horóscopo de Los Andes. En esta ocasión, te hablaremos del signo zodiacal más astuto y manipulador: Escorpio.

Aquellos que nacen entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre son conocidos por su habilidad para controlar situaciones y personas, gracias a su intuición y gran poder psicológico, lo que les permite alcanzar sus objetivos sin importar los obstáculos que deban enfrentar.

Escorpio, el signo del zodíaco más calculador

Esto puede ayudarlos de manera general, pero muchas veces se aprovechan de esto para su propio propósito. Son personas que distorsionan la verdad para su propio beneficio o en pro de sus objetivos particulares, en general, hacen creer algo para obtener una respuesta favorable para ellos mismos.

Los escorpianos son poco conscientes de este rasgo, con frecuencia utilizarán su comprensión para dirigir a otros hacia una dirección deseada. Suelen guardar emociones para ellos mismos.

Libra, otro signo calculador

Las personas de Libra son capaces de utilizar todo a su favor para mantener el equilibrio y evitar los conflictos, pueden no estar diciendo lo que piensan sino que optan por decir lo que causará menos conflictos y les permitirá lograr lo que desean.