Pescado en escabeche: una receta tradicional llena de sabor

Si buscas un plato que combine frescura y sabores intensos, el pescado en escabeche es la opción perfecta. Esta receta tradicional resalta lo mejor del pescado blanco, realzado con el toque ácido del vinagre y la fragancia de las verduras y especias. Ideal como aperitivo, entrante o plato principal.

Ingredientes:

4 filetes de pescado blanco (merluza, pargo o similar)

1 taza de vinagre de vino blanco

1/2 taza de aceite de oliva

1 cebolla roja, cortada en rodajas finas

3 zanahorias, peladas y cortadas en rodajas

1 pimiento rojo, cortado en tiras

4 dientes de ajo, picados

1 hoja de laurel

1 cucharadita de granos de pimienta negra

Sal al gusto

Instrucciones:

1. Sofríe las verduras:

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla, las zanahorias, el pimiento y el ajo. Cocina hasta que las verduras estén tiernas y fragantes.

2. Prepara el escabeche:

Añade el vinagre, la hoja de laurel y los granos de pimienta negra. Lleva la mezcla a ebullición y luego reduce el fuego, cocinando a fuego lento durante 10 minutos para que los sabores se mezclen.

3. Cocina el pescado:

Enjuaga y seca los filetes de pescado. Sazona con sal y colócalos en la sartén con el escabeche, asegurándote de que queden completamente cubiertos. Cocina a fuego lento entre 10 y 15 minutos, hasta que el pescado esté cocido.

4. Reposa y refrigera:

Retira la sartén del fuego y deja que el pescado repose en el escabeche durante al menos 1 hora. Para un sabor más intenso, refrigéralo varias horas o, preferiblemente, durante toda la noche.

5. Sirve y disfruta:

Disfruta el pescado en escabeche frío, acompañado de rodajas de pan crujiente o arroz. Este plato combina la suavidad del pescado con la intensidad de un escabeche tradicional, ofreciendo una experiencia culinaria única en casa.